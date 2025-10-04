Per l’Acr Messina vigilia della trasferta di Enna, mister Romano: “Siamo concentrati”

Le dichiarazioni alla vigilia della sesta giornata di campionato dell'allenatore dei biansocudati, venti i convocati

MESSINA – Allo stadio “Gaeta” il Messina farà visita all’Enna nella sesta giornata che si disputerà domenica 5 ottobre. Mister Romano avrà a disposizione i due rientranti Saverino e Clemente, ma Zucco ancora acciaccato non ci sarà perché non figura tra i venti convocati. La squadra si è allenata in serenità in questa settimana completando la rifinitura questa mattina al “Franco Scoglio” prima della partenza in direzione Enna.

Così alla vigilia della sfida mister Giuseppe Romano: “Sono contento, abbiamo lavorato bene tutta la settimana e siamo concentrati su quello che dobbiamo andare a fare. Ci vuole più aggressività e consapevolezza dei nostri mezzi, senza sbagliare tecnicamente delle giocate. La squadra deve avere tutte le attenuanti possibili, ci vuole tempo per assemblarsi nelle due fasi di gioco, lavoriamo da appena un mese. Dobbiamo avere la tranquillità di fare le partite sia in casa che fuori casa. Dobbiamo pensare a noi stessi, avere l’atteggiamento giusto e sta a noi come scendiamo in campo e come approcciamo le gare. Abbiamo sprecato ma l’importante è arrivarci, significa che hai costruito situazioni pericolose, affineremo quella che è la freddezza sotto porta”.

I convocati dell’Acr Messina

Portieri: Gennaro Paduano, Andrea Sorrentino.

Difensori: Lorenzo Bosia, Stefano Bombaci, Francesco De Caro, Giulio Orlando, Daniel Trasciani.

Centrocampisti: Carlo Clemente, Matteo Fravola, Sergio Garufi, Ivan Yekalej, Francesco Saverino, Marko Tesija, Matias Veron.

Attaccanti: Alessio Aprile, Angelo Azzara, Giuseppe Elia, Bruno Maisano, Cristian Roseti, Isyakha Tourè.

La squadra avversaria in questo momento ha racimolato appena tre punti in classifica frutto di tre pareggi, di cui l’ultimo contro la Nuova Igea Virtus la settimana scorsa. Manca ancora la vittoria agli uomini di mister Passiatore, tra questi nelle ultime ore si sono aggiunti tra le file gialloverdi il difensore Mbaye e il portiere Loliva. A dirigere la sfida sarà il signor Vincenzo Hamza Riahi della sezione di Lovere, coadiuvato dagli assistenti Matteo Panella di Ciampino e Davide Gneo di Latina.