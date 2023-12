Per Messina - Catania sarà "giornata giallorossa". In dubbio la trasferta per gli ospiti - Tempostretto

Per il derby di sabato sera non varranno gli abbonamenti ma sono previsti prezzi ridotti. Si attendono comunicazioni dalla prefettura sull'apertura del settore ospiti

MESSINA – Ci si avvicina al derby con uno stato d’animo certamente migliore in casa biancoscudata dopo la vittoria in casa del Monterosi Tuscia. Il Catania, già incontrato a inizio ottobre in Coppa Italia, ha cambiato allenatore, ora sulla panchina siede l’ex Lucarelli. Per il derby di sabato sera, calcio d’inizio ore 20:45, la società messinese si aspetta tanto pubblico e per questo ha indetto la giornata giallorossa.

Come ogni anno in una partita delle 19 del campionato previste in casa la società si riserva di indire la giornata giallorossa in cui gli abbonamenti non saranno validi. La società ha comunque rimodulato i prezzi che a guardarli saranno inferiori rispetto alle solite partite in casa.

La società inoltre ha annunciato un ulteriore appuntamento per domani, mercoledì 6 dicembre, che vedrà dalle ore 18:30 una rappresentanza di giocatori Acr Messina presso il Family Superstore/Supermercati Panarello, sponsor della squadra, in via Giuseppe La Farina.

Si va verso la trasferta vietata agli ospiti

Come già accaduto per la trasferta del Messina a Catania in Coppa Italia, quando non furono messi in vendita biglietti per il settore ospiti, sembra che la cosa si ripeterà a parti invertite per i tifosi etnei che avrebbero voluto assistere alla sfida del “Franco Scoglio”. Si attende la decisione finale del Prefetto di Messina sull’apertura del settore ospiti, ma è quasi certo che non verrà dato il permesso.

Prezzi giornata giallorossa

I biglietti potranno essere acquistati su Postoriservato.it o nei punti vendita fisici.

Curva:

Biglietto intero: 10,00€

Biglietto ridotto (donna e over 65): 7,00€

Biglietto ridotto (under 14): 5,00€

Bambini 0-6: gratuito

Tribuna:

Biglietto intero: 20,00€

Biglietto ridotto (donna e over 65): 15,00€

Biglietto ridotto (under 14): 10,00€

Bambini 0-6: gratuito

Accrediti:

1 accredito per le società di serie B

1 accredito per le società di serie C

Non verranno concessi accrediti per le società appartenenti alla Lnd.

Le richieste di accredito dovranno pervenire entro e non oltre le ore 19:00 di mercoledì 6 dicembre 2023 all’indirizzo biglietteria@acr.messina.it

Punti vendita

Bar Maracana. Viale San Martino, 403.

Tabacchi Lauro. Via Antonio Salandra, 50.

Ricevitoria Bossa. Via Tommaso Cannizzaro, 132.

Bar delle Rose. Via Giuseppe Garibaldi, 455.

Il Botteghino. Viale della Libertà, 391.

In provincia:

Tabacchi Ballarò a Torregrotta. Viale Europa, 243.

Tabacchi Viola a Barcellona Pozzo di Gotto. Via Roma, 264.

Scotch Bar a Milazzo. Via Cassisi, 2.

