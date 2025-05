“Per Tremestieri test in estate. Catania e Siracusa puntano sul turismo crocieristico”

Dialogo con Francesco Di Sarcina, commissario straordinario per il nuovo porto e presidente dell'Autorità portuale della Sicilia orientale

Francesco Di Sarcina è presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale. E, dal mese di febbraio, è commissario straordinario per la realizzazione del nuovo porto di Tremestieri.

Ingegnere, per i porti di Catania e Siracusa puntate sempre di più, come Autorità, sul turismo crocieristico…

“Sì. è un investimento necessario date le potenzialità dei territori. Ma ci vorranno anni per avere le strutture adeguate. Per costruire le stazioni marittime, bisognerà aspettare due anni o più. Per le banchine di Catania e Siracusa, altri due anni di lavori. In generale, vorremmo arrivare in tre o quattro anni a favorire l’enorme espansione di questo settore”.

Ci sarà una rivalità con il porto di Messina?

“Nessuna concorrenza. Msc Crociere, ad esempio, rimarrà su Messina. Altri, non impegnati altrove, investiranno su di noi. Il mercato si regola da solo”.

Ci potranno essere sinergie tra i porti di Messina e Catania?

“Molto dipende dalla volontà di chi guida queste realtà. Ora abbiamo un nuovo commissario, Francesco Rizzo, per l’Adsp, e la disponibilità al dialogo c’è sempre”.

Che aggiornamenti ci sono sul porto di Tremestieri?

“I lavori stanno procedendo. In questo periodo, la nuova impresa (Bruno Teodoro, n.d.r.) sta facendo delle operazioni più semplici: il coronamento della banchina di riva, gli scoli del torrente, il trasporto della sabbia a sud, gli scogli. Questo mese, invece, le attrezzature per la costruzione di una diga saranno trasferite. Questo è un aspetto impegnativo. Un vero e proprio test di fine estate sarà dunque lo stato d’avanzamento della costruzione della diga, con i pali in profondità. Sarà una prova significativa, per l’impresa, in vista dell’obiettivo di chiudere i lavori nell’ottobre 2026″.

