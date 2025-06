“Per Trischitta i no ponte sono 4 gatti 70enni? Si dimetta da presidente della commissione”

Il comitato No ponte Capo Peloro polemizza per alcune dichiarazioni su Facebook: "Dovrebbe essere super partes"

MESSINA – Ponte sullo Stretto e polemiche. Il giorno dopo la presenza del ministro Salvini in Prefettura, a Messina, il consigliere Pippo Trischitta ha sentenziato su Facebook: “Il movimento no ponte è finito. Ormai sono rimasti gli ultimi nostalgici con un’età media di 70 anni”. E ancora prima, nel giorno del confronto istituzionale e dell’iniziativa parallela no ponte alla Passeggiata a mare: “Quattru iatti. Erano più gli striscioni che i partecipanti. Età media 70 anni. Vivono di pensione a carico dello Stato. E non pensano al futuro della città”.

Che il presidente della commissione Ponte a Palazzo Zanca, ex destra e ora nell’area Basile-De Luca, sia un fervente sostenitore della grande opera non è una novità. Ma la dichiarazione non è paciuta al comitato No ponte Capo Peloro: “Ma il presidente della commissione ponte non dovrebbe essere super partes? Chi ricopre un ruolo istituzionale deve avere sempre un comportamento equilibrato nelle sue esternazioni pubbliche. Ma purtroppo il consigliere Trischitta ha ritenuto di comportarsi in maniera diversa, denigrando coloro che manifestavano contro il ponte. Il presidente della commissione ponte, nata a dire dei proponenti per dare voce a tutti i favorevoli e contrari alla grande opera, ha ritenuto opportuno pubblicare alcuni post, deridendo i partecipanti al sit-in noponte per l’età. E accusandoli addirittura di vivere alle spalle dello Stato essendo pensionati. Un insulto a chi ha lavorato con sacrificio per anni per la comunità”.

Continua la nota di No ponte Capo Peloro: “Migliaia di cittadine/i rischiano di perdere la propria casa, mentre il resto della città sarebbe costretta a vivere per anni tra cantieri, camion e disagi di ogni genere. In un momento dunque così delicato, per la vita della nostra città, il comportamento del consigliere Trischitta appare ancora più offensivo e per questo farebbe meglio a dimettersi da un ruolo che deve essere imparziale come quello di presidente della commissione Ponte e continuare il suo impegno pontista da semplice consigliere”.

