Salvini: “Il ponte segnerà il rinascimento di Messina” INTERVISTA

Il ministro in Prefettura a Messina: "Se 50 persone protestano, tutti gli altri vogliono il Ponte"

di Marco Olivieri, riprese di Silvia De Domenico

MESSINA – “Se fossi messinese o reggino oggi sarei contento. Entro l’estate partiranno i cantieri del ponte e lavoreremo a stretto contatto con il sindaco per ridurre i disagi. Se 50 persone fuori protestano, tutti gli altri vogliono il ponte. Rispetto chi non lo vuole, se il dissenso è pacifico, ma la stragrande maggioranza di siciliani e calabresi lo vogliono. Invece di metterci quattro ore, dieci minuti per attraversare lo Stretto. E sarà un rinascimento per Messina”. Così in Prefettura il ministro e vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini. Con lui il sindaco Basile, l’amministratore delegato della Stretto di Messina Ciucci, l’assessora Amata, la prefetta Di Stani, il responsabile Enti locali della Lega e sindaco di Furci Siculo Francilia.

Nel cortile della Prefettura fa caldo e gli alberi ripararano il leader leghista, qui nelle vesti istituzionali di ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ma non i giornalisti e gli operatori. Salvini appare soddisfatto del confronto appena terminato con rappresentanti delle istituzioni, degli ordini professionali, delle varie categorie produttive, dell’Università e delle organizzazioni sindacali. Ecco le sue parole: “In estate ci saranno i cantieri del ponte. Credo nei siciliani e nei giovani. Negli ingegneri. Ci sono ingegneri siciliani che fanno miracoli nel mondo. E finalmente, estate 2025, ci siamo. Capisco dubbi e scetticismi di chi, da un secolo, si sente dire ci siamo. Ma ora manca l’ultimo passaggio: l’approvazione, da parte del Cipess, del progetto definitivo”.

“Da ministro sono orgoglioso di unire la Sicilia al resto d’Europa”

Ha continuato il vicepresidente e ministro: “L’incontro di oggi in Prefettura è finalizzato a prevenire qualsiasi infiltrazione mafiosa. Ogni euro dei cittadini deve finire nelle tasche dei lavoratori, delle imprese sane. Le ategorie produttive, dagli artigiani a tutti gli altri, sono entusiaste di questo progetto. Messina si svuota di migliaia di persone ogni anno e e noi vogliamo portare a Messina giovani laureati, imprenditori, artigiani. Il ponte sarà un’opera importante. Non mancheranno le difficoltà ma da ministro sono orgoglioso di unire la Sicilia al resto d’Europa. Nelle prossime settimane, a progetto approvato, si parte. E vedrete a Messina, come a Reggio Calabria, i primi caschetti, espropri, bonifiche, indagini archeologiche. Oggi qua c’erano geologi, architetti, universitari. Tutti a garantire che il ponte tecnicamente si può fare. Sta in piedi. Resiste al vento e non ci sono problemi di faglie e di terremoti”.

“Potenzieremo i controlli contro il malaffare in accordo con il Quirinale”

E ancora: “Il dialogo con le amministrazioni locali? Positivo e costante sia a Messina, sia a Reggio. Le perplessità del Quirinale sui rischi d’affievolire i controlli? No, noi vogliamo aumentare i controlli. Con il ministero dell’Interno, che si fa carico giustamente di questi controlli, vogliamo aiutare le Prefetture a fare ancora di più rispetto al gran lavoro che oggi fanno. L’obiettivo è cercare di prevenire qualsiasi tipo di malaffare. Sono convinto che in conversione del decreto, in pieno accordo con il Quirinale, si potenzieranno al massimo i controlli che sono già in corso. Quando ci sono più di centomila lavoratori coinvolti e migliaia di imprese siciliane, calabrese e italiane coinvolte, è chiaro che devi essere cattivo“.

