Perdita a Fondo Basile, Amam la ripara ma ora l’acqua fuoriesce da un’altra parte

MESSINA – Una grossa perdita d’acqua all’interno dell’ex baraccopoli di Fondo Basile, a Giostra. Fino alla settimana scorsa derivava da un tubo nascosto all’interno di un vecchio sottopassaggio. Dopo diverse segnalazioni Amam è intervenuta per tappare quel buco da cui si perdevano litri e litri di acqua ogni giorno. Poche ore dopo, però, i cittadini di via Seminario Estivo hanno notato che l’acqua ha ricominciato a fuoriuscire da un altro punto della condotta. Una parete di terra ha iniziato a sgretolarsi fino a creare un laghetto all’interno del cantiere in cui si sta effettuando la bonifica.

Il presidente Paolo Alibrandi aveva già anticipato di voler sostituire il tratto di condotta per evitare nuove perdite. In attesa dell’intervento di sostituzione, programmato per domani, il problema si è solo spostato.