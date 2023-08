Periplo del Capo, Di Mario campionessa regionale nella 10 km FOTO - Tempostretto

L'atleta della Swimblu termina seconda assoluta e vince il titolo Seniores: "Negli altri anni ero stata sfortunata, quest'anno l'ho preparata bene"

MILAZZO – Nuotava in casa Giorgia Di Mario, nuotatrice della Swimblu che si allena a Milazzo, al Periplo del Capo dove ha ottenuto un importante risultato nella 10 km. La manifestazione organizzata da Ulysse e Baia S. Antonio, all’interno del circuito Gp Sicilia Openwater, era anche valida per assegnare il titolo regionale nuoto di fondo sulla distanza dei diecimila metri.

Col piazzamento al secondo posto assoluto tra le donne, dietro Federica Sirchia, ma prima per quanto riguarda la categoria Cadette/Seniores, Giorgia Di Mario si è laureata campionessa regionale chiudendo col tempo di 2h17’15″65. Tra i messinesi della Swimblu piazzamento in top10 per Antonino Cafarelli che ha chiuso settimo assoluto e Aurelio Pandolfo arrivato poco dietro e che strappa il terzo posto tra i categoria Ragazzi.

La riunione tecnica che precede la partenza dove vengono ricordati percorso e regole. Accanto la formazione mamertina della Swimblu e il tecnico Simone Zappia.

Il racconto del Periplo del Capo

Il via ufficiale al Periplo è stato dato alle ore 9:27 da Croce di Mare sul versante di Levante di Milazzo, il percorso segnalato dalle boe ha circumnavigato il promontorio mamertino fino a terminare sulla spiaggia di Ponente qualche centinaio di metri più a Sud rispetto alla Ngonia del Tono.

La giornata è stata soleggiata e senza vento con il mare totalmente piatto e che ha permesso ai nuotatori di non dover faticare ulteriormente anche con onde e correnti. Un primo gruppo di agonisti, in tutto erano in quaranta, è arrivato poco dopo le due ore con Federico Gambino che ha toccato davanti a Capostagno e Tripodi che hanno completato il podio della manifestazione.

Al femminile, stilata una classifica a parte, duello tra Federica Sirchia che ha preceduto di pochi secondi Giorgia Di Mario e poi terza Daria Gulino. Gara aperta anche ai Master che erano in 71 dove a spuntarla sia al maschile che al femminile sono stati dei tesserati della Trirock, Mauro Filippo Gully e Annamaria Sapuppo, curiosamente una coppia anche nella vita reale in quanto sono sposati tra loro.

Le operazioni di chiamata prima del via e il gruppo degli agonisti che fa il suo ingresso in acqua prima della partenza a Croce di Mare.

Le parole di Giorgia Di Mario

“Sono molto contenta, è la prima volta che mi va molto bene questa gara – dice Giorgia Di Mario dopo la premiazione – che per me è anche la gara di casa. Negli altri anni ero stata sfortunata, quest’anno l’ho preparata bene, meglio rispetto agli altri anni, mi sentivo anche più sicura visti i riscontri dagli allenamenti. Sono stata quasi sempre in scia, con Federica abbiamo agganciato un gruppo di ragazzi e questo ci ha aiutato.

Dopo le piscine di Venere c’è uno scoglio, chiamato carciofo, e conoscendo il percorso sapevo che si poteva passare lì in mezzo e si poteva ridurre un po’ il percorso quando mancavano ormai 4 chilometri. Ho dato così indicazioni agli altri del mio gruppo di passare da lì – conclude Giorgia Di Mario – Se potevo avvantaggiarmi? No perché poi sarei rimasta da sola”.

Il primo arrivato, vincitore assoluto, Federico Gambino e l’arrivo di Giorgia Di Mario sulla spiaggia di Ponente.

3° Memorial “Aurelio Visalli”

Nel pomeriggio si è tenuta invece la gara sprint del circuito Openwater Sicilia che ha visto più atleti impegnati, rispetto alla 10 km del mattino, sulla distanza del miglio quantificata in 1852 metri. I due eventi insieme hanno dato vita alla “Milazzo Swim Marathon Event” quinta tappa del circuito di sette gare siciliano di nuoto in acque libere che domenica 3 settembre farà tappa a Messina con il “Baia di Grotta”.

Articoli correlati