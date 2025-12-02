Pesante sconfitta del Messina Rugby nel derby siciliano contro il Syrako

Giallorossi mai in partita e mai a segno tornano subiscono una batosta di 36-0 dalla formazione aretusa-iblea

Partita senza storia nella quarta giornata di campionato tra il Syrako Rugby Club, formazione che mette insieme giocatori di Siracusa e Ragusa, e il Messina Rugby che incassa la seconda sconfitta stagionale in questo campionato di serie B, curiosamente entrambe le cadute sono arrivate lontano dalle mura amiche, domenica infatti si è giocato in trasferta al Campo Nuovo Rugby di Siracusa.

Nel primo tempo i locali vanno a segno subito con Bucci due volte, poi arrivano le segnature di La Rocca, Dinatale e Sapuppo. In aggiunta le tre trasformazioni di Dinatale per il 31-0 a metà gara. Nella ripresa poi è di Bucci la sesta meta e terza personale che fissa il punteggio sul 36-0 a cui i messinesi non riusciranno a replicare.

Syrako – Messina Rugby 36-0

Syrako: Failla, Paternò, De Luca, La Rocca Ruben, Malfa, Dinatale 11, La Rocca Erman 5, Sapuppo 5, Corallo, Bucci 15, Fazzino, Amenta, Bordonaro, Brullo, El Gassaaoui.

A disposizione: Saraniti, Liistro, Dicaro, Gisana, Vitagliano, Ochipinti, Stracquadanio.

Messina Rugby: Kese, Pidalà, Placanica, Mastroeni, Ouedraogo, Solano, Spadaro Gabriele, Spadaro Gaetano, Sina, Mangano Alberto, Tornesi, Fracassi, Cafarelli, Rizzo, Durante.

A disposizione: Maggio, Faranda, Mangano Davide, Rao, Barrile, Tomasello, Oriabure.

Allenatore: Nicola Alibrandi. Assistente: Alessandro Miduri.

Arbitro: Antonio Santocono di Reggio Calabria.

Mete: 6-0. Trasformazioni: 3/6, 0/0. Calci piazzati: 0-0.