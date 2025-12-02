 Pesante sconfitta del Messina Rugby nel derby siciliano contro il Syrako

Pesante sconfitta del Messina Rugby nel derby siciliano contro il Syrako

Simone Milioti

Pesante sconfitta del Messina Rugby nel derby siciliano contro il Syrako

martedì 02 Dicembre 2025 - 16:50

Giallorossi mai in partita e mai a segno tornano subiscono una batosta di 36-0 dalla formazione aretusa-iblea

Partita senza storia nella quarta giornata di campionato tra il Syrako Rugby Club, formazione che mette insieme giocatori di Siracusa e Ragusa, e il Messina Rugby che incassa la seconda sconfitta stagionale in questo campionato di serie B, curiosamente entrambe le cadute sono arrivate lontano dalle mura amiche, domenica infatti si è giocato in trasferta al Campo Nuovo Rugby di Siracusa.

Nel primo tempo i locali vanno a segno subito con Bucci due volte, poi arrivano le segnature di La Rocca, Dinatale e Sapuppo. In aggiunta le tre trasformazioni di Dinatale per il 31-0 a metà gara. Nella ripresa poi è di Bucci la sesta meta e terza personale che fissa il punteggio sul 36-0 a cui i messinesi non riusciranno a replicare.

Syrako – Messina Rugby 36-0

Syrako: Failla, Paternò, De Luca, La Rocca Ruben, Malfa, Dinatale 11, La Rocca Erman 5, Sapuppo 5, Corallo, Bucci 15, Fazzino, Amenta, Bordonaro, Brullo, El Gassaaoui.
A disposizione: Saraniti, Liistro, Dicaro, Gisana, Vitagliano, Ochipinti, Stracquadanio.

Messina Rugby: Kese, Pidalà, Placanica, Mastroeni, Ouedraogo, Solano, Spadaro Gabriele, Spadaro Gaetano, Sina, Mangano Alberto, Tornesi, Fracassi, Cafarelli, Rizzo, Durante.
A disposizione: Maggio, Faranda, Mangano Davide, Rao, Barrile, Tomasello, Oriabure.
Allenatore: Nicola Alibrandi. Assistente: Alessandro Miduri.

Arbitro: Antonio Santocono di Reggio Calabria.
Mete: 6-0. Trasformazioni: 3/6, 0/0. Calci piazzati: 0-0.

