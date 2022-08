Pesca e artigianato, a Scaletta tornano sagra e fiera dopo due anni di stop - Tempostretto

L‘evento e organizzato dalla Locale Pro loco con il patrocinio del Comune. Sarà un momento di festa di socializzazione

SCALETTA ZANCLEA – Torna dopo due anni di stop a causa della pandemia l’evento più atteso dell’estate a Scaletta Zanclea , la VII edizione della Sagra del Pesce e della Fiera dell’artigianato, dalle ore 19.30 di mercoledì 17 agosto i suggestivi vicoli di Via Pescatori a Guidomandri Marina, si animeranno per ospitare questo grande momento. Protagonisti della serata saranno l’identità e le tradizioni popolari, storie di mare e quest’anno l ‘amministrazione comunale ha deciso di dedicare le diverse aree alle famiglie di pescatori che hanno fatto la storia di Scaletta.

“Il tempo e il mare – sono le parole del sindaco, Gianfranco Moschella – non hanno cancellato la nostra storia, così abbiamo voluto ricordare le famiglie dei pescatori che hanno contribuito a scriverla, individuando con le loro ‘’Nciurie” angoli di un quartiere marinaro che negli anni è stato spettatore delle loro ansie, gioie, sacrifici, delle della loro vita. Anche se qualcuno sfugge in questo momento alla nostra mente, fermo è il suo posto nei nostri cuori …”. Non solo pesce, ma anche area dedicata ai più piccoli, musica live e fiera dell’artigianato. Sarà un momento di festa di socializzazione dove ancora una volta l’impegno di tutti ha contributo alla realizzazione di questa serata. 4 le aree dedicate al buon cibo.

L‘evento e organizzato dalla Locale Pro loco con il patrocinio del Comune, con i volontari del Servizio civile in sinergia con le diverse associazioni presenti sul territorio e grazie al contributo della Regione Sicilia assessorato Turismo, sport e spettacolo.