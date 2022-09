Pesca, pesce stocco e tradizione: doppio appuntamento di Messina Tourism Bureau - Tempostretto

Domani focus sull'impresa nel settore pesca, domenica sulla tradizione culinaria a San Placido Calonerò

MESSINA – Doppio appuntamento dedicato alla pesca, al pesce e alle tradizioni culinarie messinesi, organizzato da Messina Tourism Bureau presieduta da Gaetano Majolino, con il sostegno dell’assessorato regionale alla Pesca.

Domattina alle 10.30, nella sede della Motonautica di Paradiso, si terrà il seminario dal titolo “Opportunità di agevolazione e nuovi modelli per la start up di impresa nel settore della pesca della acquacoltura e della blue economy”. L’evento è organizzato in collaborazione con imprenditori.me. Prevista la relazione del dirigente regionale Leonardo Catagnano e saranno presenti preside e docenti dell’Istituto Nautico.

Domenica 2 ottobre invece, all’enoteca provinciale di San Placido Calonerò, alle 10.30 si terrà lo spettacolo per bambini “Colapesce”. Poco dopo, alle 12, sarà il momento di gustare uno dei piatti tipici della tradizione culinaria messinese, il pesce stocco, con un focus sulla cucina e sul commercio dei prodotti ittici.