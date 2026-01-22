Piazza Casa Pia, sparisce di nuovo la rete del tavolo da ping pong

È la seconda volta, torna il problema della tutela degli spazi comuni a Messina

MESSINA – Il tavolo da ping pong di Piazza Casa Pia torna a essere un “mutilato” urbano. A distanza di tempo dal primo ripristino, la rete metallica è nuovamente sparita, lasciando la struttura in cemento inutilizzabile per i tanti giovani e appassionati che frequentano l’area. Un episodio che non rappresenta una novità, ma la conferma di un malcostume che sembra accanirsi ciclicamente sugli arredi sportivi della città.

Una storia che si ripete

Non è infatti la prima volta che il tavolo di Piazza Casa Pia finisce nel mirino. Già in passato la rete era stata rimossa o danneggiata, spingendo l’amministrazione a intervenire per rimettere l’impianto in sesto. Dopo un periodo di regolare attività, resta di nuovo solo la superficie verde nuda e priva della necessaria barriera centrale per il gioco.

La situazione richiama alla mente quanto accaduto a Villa Dante. Anche nel polmone verde cittadino il tavolo da ping pong era rimasto senza rete. In quel caso, per fortuna, dopo il ripristino la rete è rimasta al suo posto, permettendo ai cittadini di continuare a usufruire del servizio. A Piazza Casa Pia, invece, la storia sembra non voler trovare un lieto fine definitivo.