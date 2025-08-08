“Pesci, il mare raccontato con un simbolo”, a Casa Peloro la mostra di Gabriele Bonavera

Sarà visitabile gratuitamente dal 9 al 22 agosto

MESSNA – Sarà inaugurata il 9 agosto alle 19.30 e sarà visitabile fino al prossimo 22 la mostra “Pesci – il mare raccontato con un simbolo”, progetto espositivo di Gabriele Bonavera ospitato da Casa Peloro, a Capo Peloro. Al centro del suo racconto il mare di Messina, rappresentato da uno dei simboli più antichi e universali, i pesci.

Le opere sono state realizzate con tecniche diverse e danno vita a una narrazione semplice e poetica. Il pesce è “messaggero di libertà creativa, memoria e appartenenza”. Alla mostra si potrà partecipare anche attivamente grazie al progetto “Le voci del mare”. Ogni visitatore potrà rispondere alla domanda “Cos’è il mare per te?” con una parola o una frase, dando vita poi a un’opera collettiva.