Pestaggio a piazza del Popolo, l’appello “Chi ha visto qualcosa si faccia avanti”

La donna sarebbe stata molestata dall'indiano, da qui la reazione. L'avv. Ponzio: "Se ci sono testimoni parlino"

Messina – Non un pestaggio deliberato ma un atto di difesa. E’ questa la versione della coppia in carcere per l’aggressione all’indiano avvenuta nei giorni scorsi a piazza del Popolo. Al confronto col giudice, il romeno 45enne e la compagna serba di 40 anni hanno fornito la loro versione dei fatti, offrendo una ricostruzione diversa da quella della vittima.

La versione della coppia

Non è vero che l’indiano è stato avvicinato dall’uomo che lo ha invitato ad avere un rapporto intimo con la compagna e, al rifiuto, lo ha gettato a terra e picchiato. L’indiano avrebbe invece molestato pesantemente la 40enne, da qui la loro reazione.

L’appello del legale

avv. Francesco Ponzio

L’avvocato Francesco Ponzio si prepara a sostenere la loro tesi davanti al Tribunale del Riesame chiedendo, se necessario, l’acquisizione di eventuali video della sorveglianza attivi in zona. Intanto il difensore della coppia si appella a eventuali testimoni: “Se qualcuno ha visto qualcosa si faccia avanti e racconti”, dice il legale.