Piana: “Sorpreso dal Messina a Caserta”. Zona: “Qui per scelta, ho origini siciliane”

Queste le prime parole degli ultimi arrivati in casa biancoscudata. Entrambi giovani e con voglia di dimostrare

MESSINA – Prima seduta di allenamento della settimana quest’oggi per il Messina che si è ritrovato al Franco Scoglio. In gruppo da qualche giorno il terzino sinistro Samuele Zona, che ha già esordito nel finale a Caserta, e il portiere Edoardo Piana, che promette che si farà trovare pronto. I due presso la sala stampa del Franco Scoglio hanno rilasciato le prime dichiarazioni da quando vestono la maglia biancoscudata. Due che a sentirli parlare hanno la pancia vuota come vuole mister Giacomo Modica.

A presentarli il ds Domenico Roma: “Diamo il benvenuto a questi due nuovi calciatori che sono venuti per darci una mano e sono convinto che il loro apporto sarà importante per il prosieguo della stagione”. A margine della conferenza stampa il direttore sportivo lascia intendere che già nei prossimi giorni potrebbero esserci ancora novità in entrata e fa riferimento al difensore centrale. All’allenamento odierno, comunica l’ufficio stampa, non hanno partecipato Ragusa, Firenze e Giunta, tutti e tre hanno la febbre, mentre ha ripreso ad allenarsi in gruppo, ma a parte, Buffa. Tutti gli altri hanno completato l’allenamento per intero.

Piana: “Fumagalli in diffida, non aspetterò molto”

“Sono di Vicenza – ha detto presentandosi Edoardo Piana – sono stato sei mesi ad Alessandria dove mi sono infortunato e sono stato fuori due mesi. Al mio rientro verso fine novembre la situazione non era buona, ho voluto cambiare e sono venuto qua e spero di trovare più spazio possibile”.

Gli chiediamo in proposito se pensa di trovarlo considerando che Fumagalli sta giocando davvero bene, riposta: “So già che ha quattro gialli Fumagalli quindi l’occasione arriverà forse anche presto”. All’esordio ha guardato la partita dalla panchina e si è sorpreso: “Ho assistito ad una partita bellissima e mi chiedevo come fa il Messina ad avere solo quei 22 punti in classifica. Ho molta voglia di scendere in campo e la giusta ansia, sono consapevole di avere tutte le capacità per giocare in questa categoria”.

Edoardo Piana, è cresciuto nell’Udinese con cui ha giocato in Under17 e Under19. Aggregato con la prima squadra dell’Udinese in Serie A, ad agosto 2023, è stato in panchina in due partite di campionato e in una di Coppa Italia. Non ha ancora presenze neanche con l’Alessandria nel girone A di Serie C dove per metà delle partite è stato infortunato mentre recentemente si è accomodato in panchina.

Zona: “Sono un terzino moderno attacco e difendo”

“Vengo dall’Arezzo ma ho origini siciliane – così Samuele Zona con un chiaro accento toscano – nonna nativa di Castanea e mamma di Salina, è stata una mia scelta perché sento questa terra un po’ mia. Penso di essere un terzino moderno a cui piace la fase offensiva e quando c’è da difendere difendo. Un’altra mia caratteristica è fare bene palla al piede”.

“Sono venuto a Messina – prosegue Zona – perché ad Arezzo non ho avuto spazio, col mister ci ho parlato e mi ha fatto una buona impressione. Spero di fare bene sono qui in modo da giocare giocare e fare tanti minuti in campo. Ad inizio carriera giocavo anche attaccante, poi mi hanno spostato terzino o quinto non cambia, sto sulla fascia con l’obiettivo di arrivare sul fondo e metterla in mezzo. Il mio rimpianto ad Arezzo è stato che dopo una stagione da protagonista abbiamo vinto campionato in Serie D ero partito con aspettative. Ma questo è il calcio, lì ho avuto meno spazio e spero di averne di più qui”.

Samuele Zona, mancino che ha vestito le maglie di Rieti e Arezzo, collezionando 81 presenze con una rete segnata e undici assist, ad Arezzo la promozione dalla D alla C nella passata stagione. Quest’anno non ha trovato molto spazio nel girone B di Serie C con i toscani, tante le panchine e pochissimi minuti giocati: contro la Torres a dicembre e un solo tempo contro la Lucchese ad ottobre in Coppa.

Articoli correlati