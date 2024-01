“Pianoforti sul corso” per rendere ancora più magico il Natale a Taormina

Tre pianoforti allietano il passaggio dei visitatori. Ultimo appuntamento per l'Epifania

TAORMINA – Sono tornati anche quest’anno i “Pianoforti sul corso” a Taormina. Hanno avuto il merito di creare un’atmosfera elegante nella via principale di Taormina. L’idea del mai dimenticato organizzatore di spettacoli Saro Fichera e del maestro Maurizio Gullotta, nasce in occasione delle feste natalizie del 2000. Spettacolari furono le prime edizioni, realizzate con ben dieci postazioni musicali. In questo periodo di feste, i pianoforti sono stati posizionati nello slargo della chiesa di Santa Caterina, in piazza IX aprile e sotto i portici del palazzo municipale, in prossimità di piazza Duomo. Ai tre pianoforti si uniscono in duo sassofono, violino e tromba. Gli apprezzati spettacoli musicali sono stati organizzati dall’associazione “Almoetia” e l’ultimo appuntamento di quest’anno è previsto per l’Epifania.