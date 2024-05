Apokàlupsis: trionfo teatrale a Tindari del Liceo Caminiti-Trimarchi di S. Teresa

Emozionante performance degli studenti conquista il primo premio al Tindari Teatrogiovani

S. TERESA DI RIVA – In una giornata memorabile per il Liceo Classico “Caminiti-Trimarchi” di Santa Teresa di Riva, gli studenti della classe I B (IV Ginnasio) hanno conquistato il palcoscenico del Teatro antico di Tindari, commuovendo il pubblico con la loro pièce teatrale “Apokàlupsis”. La rappresentazione, diretta dal regista Tino Caspanello, ha ottenuto il prestigioso primo premio-sezione senior alla XXI edizione del festival “Tindari Teatrogiovani”, affermandosi come un trionfo di talento e passione.

Un messaggio universale contro la guerra. “Apokàlupsis” ha esplorato l’atroce realtà della guerra attraverso un mosaico di testi di autori classici e contemporanei, da Jorge Luis Borges ad Eschilo, da Anton Arrufat a un dialogo emblematico del film “Apocalypse now” di Francis Ford Coppola. Questa scelta artistica ha permesso di trasmettere un messaggio potente e multitemporale, che risuona con la tragica attualità del tema bellico.

Interpretazioni intense e regia magistrale. Gli studenti, protagonisti eccezionali, hanno dato vita a un’interpretazione profonda e commovente, incarnando la sofferenza e l’irrazionalità di un dolore che trascende il tempo – quello delle madri che piangono i figli perduti in battaglia. Monologhi intensi, dialoghi incisivi e una coreografia scenica e sonora impeccabile hanno creato un’esperienza teatrale che ha toccato l’anima del pubblico, lasciando un segno indelebile.



Riconoscimento al talento e al valore educativo del teatro. La giuria ha elogiato “Apokàlupsis” per la sua capacità di evocare “sentimenti eterni dell’animo umano”, premiando la produzione per la sua essenzialità, rigore ed eleganza. Il riconoscimento ha sottolineato l’importanza del teatro come mezzo di comunicazione di messaggi universali e la necessità di condannare ogni forma di guerra e violenza.

Un successo che segna l’inizio di un nuovo capitolo. Il successo di “Apokàlupsis” non si è fermato alla performance degli studenti; Tino Caspanello ha ricevuto il Premio Miglior Regia, consolidando la sua reputazione come uno dei registi più visionari del panorama teatrale. La dirigente scolastica, dott.ssa Manuela Raneri, ha espresso grande orgoglio per l’esordio della sezione teatrale del liceo, che promette di essere solo l’inizio di una serie di trionfi futuri. Con occhi rivolti verso nuovi traguardi, la comunità scolastica del Liceo Classico “Caminiti-Trimarchi” celebra questo storico successo, testimoniando l’impegno e la passione dei suoi allievi e docenti.