Pinguini Tattici Nucleari a Messina, scattano i divieti: multe da 25 a 500 euro

Occhio alle pratiche vietate intorno al PalaRescifina, dai gadget non autorizzati alle bevande e soprattutto al "bagarinaggio"

MESSINA – A 8 giorni dalla prima delle due date dei Pinguini Tattici Nucleari a Messina, al PalaRescifina, scatta l’ordinanza con i divieti nell’area intorno al palazzetto. Si tratta della n.76 firmata e protocollata dall’ufficio del sindaco Federico Basile, con cui si vietano diverse azioni.

Niente alcol né spray al peperoncino

Intanto è vietata la “vendita e/o somministrazione ovvero la cessione a terzi a qualsiasi titolo, di bevande alcoliche superiori al 5% e di vendita e/o somministrazione di bevande o di qualsiasi altro prodotto in lattine e/o contenitori di vetro – di cui viene comunque vietato l’utilizzo anche se di provenienza personale (prevedendo in sostituzione la vendita e/o la somministrazione in contenitori di carta o plastica) – nonché l’uso di spray al peperoncino – all’interno del Palazzetto dello sport ‘PalaRescifina’ e in un raggio di 500 metri dallo stesso impianto sportivo, nonché la pratica del cosiddetto ‘bagarinaggio’, ovvero, la compra-vendita abusiva di biglietti nel raggio di km 3 dalla perimetrazione esterna” del palazzetto stesso”.

No ai venditori ambulanti

Inoltre viene vietato il “commercio itinerante” e il “posizionamento di venditori ambulanti lungo la perimetrazione esterna del PalaRescifina, comprese le vie limitrofe e lungo la bretella dello svincolo autostradale San Filippo”. Disposta anche la disattivazione dei distributori automatici h24 intorno all’area dalle 16 di martedì 28 maggio fino alle 2 di mercoledì 29 maggio e dalle 16 dello stesso giorno fino alle 2 del giovedì.

Sì ai gadget solo se autorizzati

Poi cos’è possibile fare. Nell’ordinanza è disposta che la “vendita di bevande da asporto dovrà avvenire esclusivamente tramite sbicchieramento attraverso bicchiere monouso”. E inoltre gli esercenti saranno obbligati a vendere le bevande in contenitori o bottiglie asportando prima i tappi. E ancora la vendita dei gadget: è consentita soltanto al personale autorizzato e allo staff della band. Qualora qualcuno decidesse di non osservare le regole, oltre alle sanzioni previste potrà scattarne una amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro per ogni violazione.