Piastra logistica di San Filippo – Tremestieri, a settembre il progetto

Obiettivo è una struttura che colleghi porto, strada e ferrovia

Sarà pronto entro settembre il progetto della Piastra Logistico-distributiva intermodale per adoperare le aree per la sosta dei veicoli in transito al porto di Tremestieri.

Il piano prevede che la struttura principale sia incentrata sulla logistica pura, includendo moduli di stoccaggio adeguati, aree per corrieri e spedizionieri, strutture per le spedizioni a transito incrociato e l’interscambio ferro-gomma, nonché edifici attrezzati per la catena del freddo. Sono inoltre inclusi un edificio per officine e servizi ai mezzi pesanti e un altro per servizi al personale come uffici di rappresentanza, foresteria e mensa. L’intera struttura è dotata di tutti i servizi di supporto necessari, con edifici dedicati e parcheggi annessi.

Gli Uffici tecnici del Comune di Messina, quest’ultimo soggetto responsabile della realizzazione del progetto “Stretto Link”, in sinergia con l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, a seguito dell’approvata ammissione a finanziamento, per la realizzazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica di 2 milioni 600mila euro, approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a luglio 2023, stanno elaborando la progettazione.

Si sta procedendo alla perimetrazione delle aree in considerazione anche dell’insistenza di due vincoli di tutela della Soprintendenza di Messina ricadenti sulle aree d’interesse, per la stesura del Piano Particellare d’Esproprio.

