Piazza Cairoli. La pavimentazione unica si farà anche lato mare - Tempostretto

Nominato il responsabile unico del procedimento, l’intervento ha un costo preventivato di 572mila euro

A ottobre la consegna della parte lato monte, ora via all’iter per replicare lato mare. Piazza Cairoli ha assunto un altro volto nella parte superiore, così l’Amministrazione Basile “intende realizzazione un intervento di completamento del progetto di pedonalizzazione e razionalizzazione della viabilità nell’area di piazza Cairoli ed arterie limitrofe”.

In pratica la pavimentazione unica anche sul lato mare. E’ contenuto nella determina numero 9549 del 20 novembre 2023 del Dipartimento Servizi Tecnici, con la quale viene nominato il responsabile unico del procedimento dell’intervento, l’ing. Giuseppe Messina, in forza al Dipartimento Servizi Ambientali, che era già rup dei lavori per la parte precedente.

L’intervento ha un costo preventivato di 572mila 830 euro. Il completamento della pavimentazione è previsto anche sul lato sud della piazza e, in futuro, anche sull’isola pedonale di viale San Martino. Quest’ultimo è inserito nell’appalto di riqualificazione della linea tranviaria, i cui lavori sono stati aggiudicati nello scorso gennaio ma non ancora consegnati a causa della mancanza di alcuni pareri.