Piazza Duomo ripulita dopo il Tezenis Summer Festival, ancora la normalità fa notizia - Tempostretto

Messina Servizi: "Riportate pure le vie vicine in uno stato decoroso grazie ai dipendenti. Lavoro a tempi di record"

MESSINA – “Ma l’impresa eccezionale, dammi retta, è essere normale”, cantava Lucio Dalla. E così, il giorno dopo Tezenis Summer Festival a piazza Duomo, non manca la nota di Messina Servizi Bene comune: “Dopo l’evento, migliaia di cartacce, lattine e rifiuti di ogni tipo hanno il invaso il luogo del concerto. Messinaservizi ha iniziato da subito la pulizia continuando fino alle prime ore del mattino, riportando la piazza e tutte le vie limitrofe in uno stato decoroso pronto ad accogliere i turisti che ogni giorno affollano il centro storico della città”.

E ancora: “Messinaservizi ci tiene a ringraziare tutti i dipendenti che, con spirito di abnegazione e in tempi record hanno lavorato anche di notte. I grandi eventi devono diventare la normalità e per questo tutti dobbiamo impegnarci ad amare sempre di più la nostra città e a rispettarla”.

Verrà il giorno in cui la normalità non dovrà essere nemmeno sottolineata. Ma ancora non è così.

