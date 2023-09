Piazza Lo Sardo, "barriere protettive e nuovi arredi in programma" VIDEO - Tempostretto

Il vicesindaco e assessore Salvatore Mondello: "Nel secondo lotto, un allargamento del portico"

di Marco Olivieri, riprese e montaggio di Silvia De Domenico

MESSINA – La nuova piazza Lo Sardo appare decisamente fredda. C’è la possibilità di vivacizzarla con gli arredi giusti? La parola al vicesindaco e assessore alle Infrastrutture, Lavori pubblici e Mobilità urbana Salvatore Mondello: “Oltre alle barriere (vedi la foto in evidenza, n.d.r.), per evitare l’increscioso episodio del bus che ha attraversato la piazza, con l’aggiunta presto di piante ornamentali, è previsto un secondo lotto. In questo secondo stralcio si penserà all’allargamento del portico e a eventuali arredi per arricchire una delle piazze più interessanti. E che avrà sempre più rilevanza per le iniziative”.

