Piazza Lo Sardo, la sicurezza è un problema: “Serve presidio fisso di forze dell’ordine”

La richiesta di Debora Buda in commissione al comandante della polizia municipale Giovanni Giardina: "Episodi di microcriminalità troppo frequenti"

MESSINA – La sicurezza in piazza Lo Sardo è stata al centro della seduta odierna della sesta commissione consiliare, presieduta da Giuseppe Busà. Ospiti sono stati il comandante della polizia municipale Giovanni Giardina, il presidente della quarta municipalità Matteo Grasso e la vicepresidente Debora Buda. Tra le possibili soluzioni discusse, anche quella di un presidio fisso della polizia municipale non appena si concluderà l’iter concorsuale per l’assunzione dei nuovi vigili urbani.

Grasso: “La piazza ha frequentatori particolari”

Un argomento caldo, quello di piazza Lo Sardo, dopo le risse e i fatti di cronaca avvenuti in estate. Episodi ricordati dai due rappresentanti della Municipalità. Grasso ha ricordato come “noi del quartiere abbiamo da sempre puntato i riflettori sulla piazza, che è stata riqualificata ma ha in essere ancora le stesse problematiche. Parliamo di una piazza centrale ma anche semi-periferica, perché si trova in centro città ma da sempre ha frequentazioni particolari”.

Buda: “Serve un presidio fisso in piazza Lo Sardo”

Buda ha poi avanzato la sua proposta, spiegando: “Il problema si ripresenta a cadenza periodica, purtroppo. Si tratta di una problematica che io personalmente conoscono dal 2018, da quando sono consigliera. Non a caso chiedo dal 2018 che venga istituito un presidio fisso in piazza Lo Sardo. Mi auguro che con le nuove unità si possano dislocare almeno due agenti nell’area. Questi episodi di microcriminalità sono frequenti. In un ultimo c’è stato il caso dell’aggressione a un passante, alcune settimane prima c’è stato un accoltellamento. Sono episodi che coinvolgono persone che hanno volti, nomi e cognomi. Sono sempre lì, ubriachi o sotto effetto di sostanze stupefacenti. Per questo mi sono fatto promotrice della creazione di un comitato spontaneo che è stato molto utile ai fini del controllo di piazza Lo Sardo e Largo Seggiola. Siamo riusciti a sventare episodi gravi grazie alla collaborazione con il comandante Giardina. Ma non bastano le ronde, i controlli, o la videosorveglianza”.

“Gli episodi continuano – ha proseguito Buda -, bisogna dissuadere se no questi reati continuano a esserci. Solo il presidio fisso può garantirlo. Magari si può creare un presidio interforze con la polizia o l’esercito. Sottolineo ancora che noi sappiamo chi sono gli autori di questi gesti, sono sempre gli stessi che ogni sera occupano la piazza, bevono e lasciano le bottiglie in giro creando anche un problema igienico sanitario. Sotto i portici si creano situazioni indecenti. Senza dimenticare la presenza di un’autocarrozzeria che occupa i portici in maniera in propria. Un peccato se si pensa che la piazza potrebbe diventare un fiore all’occhiello”.

Infine la richiesta di Debora Buda: “Si istituisca il presidio fisso, che sia sempre lì, 24 ore su 24, non appena entreranno in servizio i nuovi vigili. E poi controlli su chi esercita le attività in queste piazze. Sono sicura che non appena questo sarà fatto ci metteremo alle spalle questi problemi e parleremo finalmente di una riqualificazione vera e sana”.

Giardina: “Serve presenza su almeno due turni”

Lungo il dibattito sul tema, vista l’importanza e i fatti di cronaca degli ultimi mesi. Al termine del confronto, a cui hanno partecipato attivamente consiglieri di ogni parte politica, è stato il comandante Giardina a rispondere: “Avevo preparato un report, ci sono stati una cinquantina di interventi di prevenzione e repressione nel giro di 2 mesi e non solo in questa piazza. Abbiamo svolto molte attività, ma non basta. Concordo con voi con tutto ciò che avete detto, serve una presenza su almeno due turni, 8-14 e 15-21. Nel frattempo ho disposto una vicinanza dinamica, cioè il passaggio costante delle pattuglie con lampeggianti accesi. Tante volte mi chiamate e subito proviamo a intervenire. Ovviamente con l’arrivo dei 122 si potrà fare di più. Siamo uniti a carabinieri e polizia, come fossimo un’unica forza, e possiamo chiedere subito ausilio. Con i nuovi vigili disporrò intanto questi turni è le pattuglie appiedate. Serve più presenza e proveremo a garantirla”.