Picchia la moglie che non aveva mai denunciato per timore che colpisse anche il figlio - Tempostretto

Il marito violento di Sant'Angelo di Brolo è stato arrestato dai cc, intervenuti dopo la chiamata al 112 di una vicina

PATTI -E’ stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia aggravata il marito violento di Sant’Angelo di Brolo, ammanettato dai Carabinieri di Brolo e della stazione locale alla fine dell’ennesimo litigio con la moglie.

Nella mattinata del 2 settembre 2022 i Carabinieri della Stazione di Brolo e Sant’Angelo di Brolo hanno arrestato, in flagranza di reato un 46enne, per il reato di maltrattamenti in famiglia aggravati commessi in danno della convivente.

E’ stata una vicina ad avviare il 112, permettendo ai militati di intervenire prima che potesse accadere il peggio.

Quando sono arrivati in casa della coppia, il quarantaseienne si era appena avventato sulla moglie, dopo aver distrutto l’appartamento.

La donna ha raccontato che non era la prima volta che il marito alzava le mani su di lei, che non aveva mai denunciato per timore che la stessa sorte toccasse al figlio. La donna, profondamente scossa, è stata visitata e medicata: aveva lievi ferite.

Il marito violento è stato arrestato su richiesta del sostituto procuratore di Barcellona Alice Parialò, ed è rinchiuso a Barcellona.