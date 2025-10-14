Pierluigi Bersani a Messina racconta storia e politica partendo dai Beatles

L'ex ministro dello Sviluppo Economico ospite domani pomeriggio alla Camera di Commercio

Doppio appuntamento con Pierluigi Bersani domani in Sicilia per discutere di politica nazionale, con uno sguardo sulla nostra regione, partendo dal suo ultimo libro intitolato “Chiedimi chi erano i Beatles: i giovani, i politici, la storia”.

A Messina incontro alla Camera di Commercio

Si parte domani da Messina dove, nella sala della Borsa (Camera di Commercio), a partire dalle 17:30 Bersani verrà intervistato dal direttore della Gazzetta del Sud Nino Rizzo Nervo con l’introduzione curata da Maria Flavia Timbro, già deputata nazionale. In apertura i saluti di Ivo Blandina, presidente della Camera di Commercio di Messina e di Armando Hyerace, segretario della federazione provinciale del Pd di Messina.

Il bis ad Aci Sant’Antonio

A seguire, intorno alle 20, si replica ad Aci Sant’Antonio (palazzo Cantarella) con Miriam Di Peri, di Repubblica , che intervisterà l’ex ministro dello Sviluppo Economico e modererà il dibattito a cui partecipano anche il sindaco Quintino Rocca e Giuseppe Pappalardo, segretario della federazione provinciale del Pd di Catania. L’appuntamento è a cura del locale circolo Pd “Nilde Iotti” che ha inserito l’appuntamento nel calendario della Festa dell’Unità.

Ad entrambi gli appuntamenti sarà presente anche il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo.