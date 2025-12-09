Il Pilone di Capo Peloro compie 70 anni. “Che fine ha fatto il progetto del Museo dello Stretto?”

Il consigliere Alessandro Russo interroga il sindaco Federico Basile sul progetto da 10 milioni di euro

MESSINA – Il prossimo 28 dicembre sarà il settantesimo anniversario dal primo giorno di apertura e messa in funzione del Pilone di Capo Peloro, inaugurato proprio il 28 dicembre 1955.

In che condizioni è oggi? Il consigliere comunale del Pd Alessandro Russo lancia l’allarme: “Da tempo versa in condizioni di forte ammaloramento, sia nella parte strutturale in metallo che in quella di conglomerato cementizio posta alla base della struttura: circostanze, queste, che rischiano di compromettere seriamente la staticità del manufatto e la sua stessa possibilità di recupero”.

Il progetto “fantasma”

Russo ricorda che nel 2022 la Città Metropolitana di Messina attivò un percorso di finanziamento Pnrr attraverso l’elaborazione di un Piano Urbano Integrato (Pui). Le somme destinate ai Pui della città ammontano a circa 132 milioni di euro, risorse che avrebbero dovuto consentire, tra le altre opere, anche l’avvio dei lavori relativi alla riqualificazione dell’intera struttura del Pilone.

Nelle scorse settimane, il Comune ha approvato dei lavori da 110mila euro da destinare alla ristrutturazione della sola recinzione perimetrale. Questo perché la recinzione è “oggetto di atti vandalici e di deterioramento dovuto agli agenti atmosferici e necessita di un intervento di manutenzione straordinaria per ripristinarne le condizioni di sicurezza, funzionalità e decoro”.

Una spesa minima rispetto a quella inserita nel Piano triennale delle Opere Pubbliche, ben 10 milioni di euro da destinare a un “Museo dello Stretto”, con “struttura anulare vetrata intorno al Pilone, raggiungibile attraverso una rampa panoramica, che con opere e installazioni antiche e moderne raccoglierà al suo intento la secolare storia di questo luogo”. Ad oggi – sottolinea Russo – “non è stato avviato praticamente alcun atto propedeutico necessario alla progettazione e alla realizzazione di questo importante cantiere”.

Il Pnrr impone alle Amministrazioni di porre in essere i lavori relativi in tempi utili entro il 30 giugno del 2026, a pena di perdere i finanziamenti ottenuti, data impossibile da rispettare per questo progetto.

Le domande al sindaco

Da qui l’interrogazione di Russo per chiedere al sindaco Federico Basile: