Marco Ipsale

Pilone di Capo Peloro, ok al progetto di manutenzione del basamento

venerdì 21 Novembre 2025 - 08:00

Via libera al restauro della recinzione, servono 110mila euro

Primo passo per un intervento di manutenzione straordinaria sul Pilone di Capo Peloro, icona storico architettonica di Messina. La giunta Basile ha approvato il Dip (Documento di Indirizzo alla Progettazione), redatto dall’ing. Salvatore Saglimbeni, relativo ai lavori sulla recinzione del basamento.

Un’icona in degrado

Il Pilone di Torre Faro, simbolo dello Stretto, si trova in un’area che necessita di urgenti lavori di ripristino. L’area perimetrale che circonda la struttura versa in condizioni di degrado e la recinzione in legno del basamento è stata oggetto di atti vandalici e deterioramento causato dagli agenti atmosferici.

L’obiettivo è restituire al sito decoro, sicurezza e funzionalità, in pieno rispetto del suo valore ambientale e paesaggistico.

Sicurezza e decoro

L’intervento è classificato come manutenzione straordinaria e ha un importo complessivo previsto (da Quadro Tecnico Economico) pari a 110mila euro. L’approvazione del Dip è propedeutica all’avvio della progettazione esecutiva e all’individuazione della fonte di finanziamento per la copertura dei 110mila euro necessari per il restauro.

