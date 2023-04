Pink Floyd Tribute Laser Show, a Messina il concerto con tre storici turnisti della band - Tempostretto

Scott Page, Gary Wallis e Machan Taylon con i Pink's One sabato e domenica al Vittorio Emanuele

MESSINA – Al Teatro Vittorio Emanuele di Messina il concerto della band Pink’s One dal titolo “Pink Floyd Tribute Laser Show”, nel quale saranno presenti 3 storici membri del tour dei Pink Floyd “Delicate Sound Of Thunder”. Una formazione musicale composta da 11 elementi sul palco, con una grande scenografia sabato 22 aprile (ore 21.00) e domenica 23 aprile (ore 17.30) al Teatro Vittorio Emanuele di Messina.

La musica dei Pink Floyd e uno show spettacolare

Il concerto ripercorrerà lo storico tour Delicate Sound Of Thunder che include pezzi storici e pietre miliari della storia musicale dei Pink Floyd come Shine On You Crazy Diamond, Money, Time, Wish You Were Here, Another Brick In The Wall e molti altri. Un vero e proprio show impreziosito da proiezioni video, spettacolo di luci e laser, organizzato dall’Associazione Darlin.

A salire sul palco, oltre agli otto componenti della tribute band dei Pink’s One, ci saranno anche 3 componenti dei Pink Floyd: la splendida voce della corista Machan Taylor, l’eclettico sassofonista Scott Page e il grande batterista Gary Wallis.

I tre storici collaboratori della band

Machan Taylor, corista dei Pink Floyd e già collaboratrice dei Pink’s One dal 2014, nella sua incredibile carriera vanta collaborazioni anche con Sting, Foreigner e Gov’t Mule. Scott Page, sassofonista per i Pink Floyd, Toto e Supertramp, con la leggendaria band di David Gilmour vanta, tra l’altro, la partecipazione all’indimenticabile concerto di Venezia del 15 luglio 1989 di fronte ad oltre 200.000 persone. Gary Wallis, è stato percussionista e collaboratore dei Pink Floyd dal 1987 fino al 1994, lavorando fianco a fianco con Nick Mason nella ritmica della band.