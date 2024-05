Atletica Savoca, in tre ai campionati nazionali individuali

Santi Arici, Elisa De Simone e Federica Restifo staccano il pass per le Marche

SAVOCA – L’Atletica Savoca si proietta sempre più in alto nella marcia. Santi Arici è quinto nel ranking del “Trofeo Nazionale Individuale” Cadetti, in base ai risultati conseguiti nelle prove del Campionato Italiano di Società di Frosinone (3 marzo) e Acquaviva delle Fonti (14 aprile) e si è qualificato per gli Italiani Individuali su strada, in calendario il 20 ottobre a Grottammare. L’Atletica Savoca è settima nella classifica dello stesso “Trofeo”. Arici ha ottenuto, inoltre, il “pass” per gli Italiani Cadetti ed è stato inserito dalla Fidal nell’importante “Progetto pista – Piano sviluppo talento”, come atleta di interesse nazionale, partecipando a Catania ad un raduno su base territoriale. La federazione centrale intende raccogliere dati e predisporre schede personali analitiche, attraverso la somministrazione di test per la mappatura di parametri fisici e qualitativi da monitorare nel corso della stagione agonistica.

“Stiamo faticando per ottenere risultati di rilievo, che i ragazzi meritano per impegno e sacrificio – dichiara il tecnico Antonello Aliberti -. Ci alleniamo su una pista durissima, che causa problemi muscolari e osteo-articolari, e in condizioni molto più svantaggiate rispetto ad altre realtà sportive. Nonostante ciò, queste soddisfazioni ci riempiono di orgoglio e felicità”.

Saranno in gara ai Campionati Italiani Individuali nelle Marche anche Elisa De Simone e Federica Restifo, in virtù delle brillanti prestazioni fornite nei primi appuntamenti dell’anno. La squadra “orange” Cadette, composta pure Martina Leo e Noemi Informante, occupa anch’essa il settimo posto nella graduatoria del “Trofeo Nazionale”, riservata a questa categoria, nonostante l’assenza della forte Giulia Principato. Sempre per il “tacco e punta”, lo Juniores Andrea Sutera è undicesimo nel Grand Prix, in attesa della competizione conclusiva del 13 ottobre a Prato. Bene, infine, le Allieve Ada Ballisto e Michela Leo.

I risultati conseguiti fin qui dall’Atletica Savoca

A questi eccellenti piazzamenti vanno ad aggiungersi il titolo regionale Promesse sui 10 km (pista) di Saverio Amasi, conquistato a Palermo, e quelli ottenuti dagli “orange” nel campionato provinciale staffette.

Campionesse Provinciali 4×100 mt Ragazze (nate nel 2011-2012) Anita Sturiale, Mariangela Costa, Giulia Santoro e Carola Di Bella.

Campioni Provinciali 4×100 mt Cadetti (2009-2010) Santi Arici, Diego Tusano, Enrico Luzon e Manuel Trovato.

Doppio Titolo per gli Allievi:

Campioni Provinciali 4×100 e 4×400 mt Allievi (2007-2008) Gabriele Città, Giacomo Morabito, Simone Ciatto e Christian Scimone.

Campioni Provinciali 3×800 mt Ragazzi (2011-2012) Christian Ferraro, Francesco Carnabuci e Tommaso Rigano.

Campionesse Provinciali 3×1000 mt Cadette (2009-2010) Martina Leo, Elisa De Simone e Ginevra Ballone.

Vice Campionesse Provinciali Allieve (2007-2008) 4×100 e 4×400 mt Giulia Cariddi, Ana Paula Carnabuci, Sara Santoro e Francesca Leotta.

Quarto posto, a pochi decimi dal podio, la 4×100 mt, composta da: Cristina Aicolino, Elena Cacciola, Michela Triolo e Ludovica Giardina.

Quarta pure la 4×100 mt Ragazzi (Tommaso Gilardi, Alessandro Miano, Matteo Crocetta e Giovanni Di Mauro).

Si aggiungono alle staffette di campionato quelle promozionali per le categorie Esordienti:

1° posto per la 4×50 mt Esordienti 8 Femminili (2015-2016), composta da: Nora Saglimbeni, Lila Finocchiaro, Sofia Santoro e Marzia Rigano.

1° posto per la staffetta mista M e F 4×100 mt Esordienti 10 (2013-2014); composta da: Christian D’Ignoti, Luciana Sturiale, Marta Carrolo e Alice Costa.

3° posto per la staffetta 4×100 mt Esordienti 10 Maschili (2013-2014), composta da: Giosuè Correnti, Leonardo Cannata, Fabrizio Nicita e Carmelo Carnabuci.

1° posto per Santi Cannavò e Gabriel Luzon nella loro staffetta mista Esordienti 8 (2015-2016)

