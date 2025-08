Piove molto a Messina, “effetto goccia fredda”

Soprattutto nella zona nord, ma non solo, oggi pioggia, come aveva previsto il nostro esperto Daniele Ingemi

MESSINA – Pioggia torrenziale soprattutto a Messina nord tra Ganzirri e Mortelle. E non solo. Una pioggia forte, per essere 5 agosto, come aveva previsto il nostro esperto, Daniele Ingemi.

Così ha scritto Ingemi: “Mentre l’anticiclone nord-africano tornerà a elongarsi lungo i meridiani, verso la Spagna e la Francia, poco più ad est, un’ondulazione ciclonica, molto veloce, andrà a rompersi proprio sull’area adriatica, isolando una piccola goccia fredda in quota che martedì 5 rischia di avvicinarsi alla Calabria e alla Sicilia, originando instabilità atmosferica. Insomma, situazioni favorevoli per lo sviluppo di nubi cumuliformi, che daranno origine a locali temporali e rovesci”.

E ancora: “Gli effetti della goccia fredda in quota si inizieranno a vedere fra la tarda serata di lunedì e martedì 5, quando dei rovesci, e probabilmente pure dei temporali, dal Tirreno scivoleranno verso il Messinese e lo Stretto, con fenomeni a tratti localmente intensi, ma di breve durata. Le precipitazioni dovrebbero risultare più intense lungo il settore tirrenico e sulla città, anche se si tratterà di fenomeni distribuiti in maniera disomogenea su tutto il territorio. Già da mercoledì 6 la situazione dovrebbe migliorare, ma il clima si manterrà piuttosto mite, con temperature in linea con le tipiche medie di agosto, se non persino un grado in meno. Specie in montagna”.