Piscina Cappuccini, Finocchiaro: "Fra 30 giorni avremo il quadro chiaro" - Tempostretto

MESSINA – La piscina Cappuccini “torna” in Consiglio comunale. Dopo il primo scontro a fine gennaio scorso, quando il consigliere Dario Carbone aveva interrogato a più riprese l’assessore allo Sport Massimo Finocchiaro e l’esperto Francesco Giorgio (polemizzando anche sull’assenza del sindaco Federico Basile) sulla possibile riapertura della struttura, nel pomeriggio del 13 aprile l’argomento è tornato in aula, durante il question time.

Finocchiaro: “Tra 30 giorni sapremo”

Ancora una volta è il consigliere Carbone a chiedere all’amministrazione quale sia lo stato dei lavori e quando la città avrà nuovamente a disposizione la piscina Cappuccini. A rispondere è l’assessore di competenza, cioè Finocchiaro, che però rimanda la questione di un mese, quando ci sarà chiarezza su interventi e fondi necessari.

La totale consegna del complesso Cappuccini – ha spiegato l’assessore – è avvenuta da poco, dando incarico affinché entro 30 giorni si capisca come intervenire e come far funzionare almeno una parte della piscina. Bisogna capire che tipo di somme e che tipo di interventi fare, immaginando eventualmente anche di esternalizzare. Si potrà rispondere solo tra 30 giorni lavorativi, quando avremo un quadro chiaro e certificato di quali saranno gli interventi”.

La promessa di Carbone: “Un nodo al fazzoletto”

E Carbone, ironicamente, fa una promessa: “Assessore, faremo come Striscia la notizia: un nodo al fazzoletto. La promessa è che tra 30 giorni saremo nuovamente qui a chiederle notizie”. Appuntamento a maggio.