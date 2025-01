Piscine a Messina, se ne parla (di nuovo) in commissione

Mercoledì 15 gennaio alle 9.30 la quinta commissione consiliare si riunirà con gli impianti natatori all'ordine del giorno

MESSINA – La piscina Cappuccini, ma anche gli altri impianti natatori in città, tornano a essere il tema centrale di una seduta della quinta commissione consiliare. A convocarla è stato il presidente Raimondo Mortelliti (della lista Con De Luca per Basile), che ha invitato l’assessore allo Sport Massimo Finocchiaro per fare il punto sulla situazione legata ai lavori nell’impianto di Torrente Trapani e sul contesto generale.

Nei giorni scorsi è stato Dario Carbone, consigliere di Fratelli d’Italia, a chiedere spiegazioni sullo stato dei lavori e sulle tempistiche di riapertura della Piscina Cappuccini.