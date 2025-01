Piscina Cappuccini, Carbone insiste: “Fare chiarezza sui ritardi” VIDEO

Messina. I lavori dovevano concludersi a luglio 2024. Ad intervenire ancora il consigliere, che oggi ha fatto un veloce sopralluogo

MESSINA – Sono ancora in corso i lavori alla piscina Cappuccini. Lavori che dovevano già essere stati conclusi a luglio del 2024, rendendo la piscina fruibile a tutta la cittadinanza. I lavori riguardano solo la piscina scoperta; quella al coperto è chiusa dal 2019. E lo resterà. Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Dario Carbone ha infatti chiesto al presidente della Quinta commissione Raimondo Mortelliti di convocare una sessione per parlare dello stato dei lavori di ristrutturazione dell’impianto. E chiede chiarezza: “Cosa è successo ai lavori? Auspico che ce lo chiariranno l’assessore Finocchiaro e l’esperto Giorgio in un’apposita commissione consiliare della quale ho richiesto la convocazione. Sono trascorsi oltre sei mesi dalla data prevista di fine lavori e ancora sembra essere tutto in alto mare. Non soltanto con riferimento alla conclusione dei lavori, ma anche a quello che dovrà essere l’affidamento della struttura una volta terminati gli interventi”.

“La piscina era un gioiello”

Prosegue il consigliere, testimone del fatto che sono tantissimi i cittadini che ne attendono la riapertura: “Io giornalmente ricevo segnalazioni non soltanto da sportivi che praticano sport agonistico, ma anche e soprattutto da tanti genitori e parenti di disabili gravi che avrebbero davvero bisogno di poter utilizzare lo specchio acqueo della piscina Cappuccini. Ricordo a me stesso che la piscina era, fino a 15-20 anni fa, un gioiello. Non si può più attendere, considerata anche l’assenza cronica di piscine nella città di Messina ed il bisogno che i cittadini hanno di utilizzare questi impianti”.

“In alcune parti i lavori sembrano ultimati”

Quest’oggi un breve e veloce sopralluogo del consigliere comunale circa lo stato dei lavori. Spiega: “I lavori in alcune parti sembrano ultimati, ma credo ci sia ancora molto da fare prima di rendere la piscina effettivamente fruibile. Però gli aspetti tecnici vorrei che mi fossero chiariti dall’assessore, dall’esperto e magari anche dai dirigenti del Comune. Io non sono un tecnico, magari la mia percezione è diversa da quella effettiva. Però, mi sembra che ci sia ancora un bel po’ da fare”.

Ai microfoni di Tempostretto l’assessore Finocchiaro, circa un mese fa, aveva rassicurato la cittadinanza: “Ci siamo quasi“. E lo stesso assessore è in attesa di risposte risolutive. In particolare, la V commissione consiliare si occuperà delle piscine il prossimo 15 gennaio.

