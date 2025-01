Reggio. Lotta all’abusivismo, in Piazza del Popolo sequestrata merce senza certificato di tracciabilità

Elevate sanzioni per 17000,00 euro, mentre circa un quintale e mezzo di merce alimentare è stata sequestrata e distrutta

REGGIO CALABRIA – La Polizia Locale di Reggio Calabria ha sorpreso 4 soggetti sprovvisti di titoli di vendita esercitare l’attività commerciale in forma itinerante nelle immediate adiacenze di Piazza del Popolo. Dopo i controlli di rito i soggetti sono stati sanzionati per complessivi 17000,00 euro mentre circa un quintale e mezzo di merce alimentare è stato sottoposto a sequestro e avviato alla distruzione per mancava di certificato di tracciabilità. Le attività si inquadrano nel più ampio e complessivo progetto di lotta all’abusivismo commerciale, alla tutela della libera concorrenza e della salute dei consumatori. I servizi di tal guisa continueranno con cadenza giornaliera fino a quando non sarà estirpato il fenomeno dell’abusivismo commerciale. Piazza del Popolo che non è più adibita ad area commerciale, è un obiettivo particolarmente sensibile che sarà controllato diuturnamente..