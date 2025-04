Pista ciclabile Cairoli – Passeggiata a mare, dall’8 aprile i lavori in via del Vespro

Si perderanno una decina di posti auto

Riprenderanno lunedì 7 aprile i lavori per la pista ciclabile Cairoli – Passeggiata a Mare, nel tratto di via La Farina all’altezza di via I settembre.

Dal giorno dopo, invece, lavori in via del Vespro, nel tratto compreso tra le vie La Farina e Giordano Bruno, dove saranno sacrificati una decina di posti auto.

Poi giovedì 10 aprile lavori da via Giordano Bruno a via Solferino compresa. Mercoledì 9 e venerdì 11 aprile la pista ciclabile sarà realizzata nel breve tratto di viale San Martino tra via Solferino e piazza Cairoli con l’attraversamento di via Tommaso Cannizzaro che sarà “disegnato” giovedì 10.

Articoli correlati