Pista ciclabile, ok alla variante per salvare i parcheggi

Accolte le richieste di modifica del tracciato

Non solo via del Vespro, la pista ciclabile del centro città, che tante critiche aveva sollevato, sarà in gran parte rivista. Via libera all’approvazione di una perizia di variante e suppletiva, che prevede la modifica del percorso.

L’appalto della pista ciclabile “Cairoli – Stazione F.S. – Passeggiata a mare”, intervento finanziato con fondi Pnrr per un totale di 1 milione e 15mila euro, è stato aggiudicato al Gruppo Venere S.r.l nel dicembre 2023.

Le richieste della cittadinanza e la variante

Le modifiche si sono rese necessarie in seguito a richieste avanzate dall’Amministrazione Comunale e da categorie sindacali. Le preoccupazioni principali riguardavano l’eliminazione di posti auto lungo il tracciato.

L’Amministrazione ha accolto le indicazioni e ha autorizzato la redazione di una “Variante in Corso d’Opera” per modificarlo in via del Vespro, garantendo il mantenimento di una parte della sosta auto e l’adeguamento della corsia ciclabile.

Novità anche in via Cesare Battisti: dall’incrocio con via Tommaso Cannizzaro, in direzione sud, il marciapiedi sarà rifatto e allargato di un metro per lasciare spazio alle biciclette accanto ai pedoni, mentre i lampioni saranno spostati in mezzo alle due carreggiate. Il ricongiungimento col viale San Martino è previsto tramite via Geraci.

I nuovi costi e la copertura finanziaria

La perizia di variante, redatta dal direttore dei lavori, l’ing. Antonio Rizzo, comporta un significativo aumento dell’importo dei lavori. Il maggior importo netto è pari a 243mila euro, cioè quasi il 50 % dell’importo contrattuale iniziale di 500mila euro ma si tratta di fondi che trovano copertura nelle somme a disposizione e nelle economie generate dal ribasso d’asta.