Pista ciclabile di via del Vespro. Ok alla variante, ecco come cambia

Approvata la perizia di variante e suppletiva per superare le criticità emerse

MESSINA – Conclusa ma mai entrata in funzione. Da subito si è visto che la pista ciclabile di via del Vespro aveva grandi criticità: troppi pericoli rispetto al traffico automobilistico, posti auto eliminati, un percorso che ha generato molti dubbi.

Ora è stata approvata la perizia di variante e suppletiva, che prevede la riorganizzazione della sezione stradale per bilanciare il transito veicolare, la sosta e la nuova pista ciclabile.

La Sezione V1 (Villetta Quasimodo)

Il progetto mostra una significativa trasformazione della sezione stradale in corrispondenza della Villetta Quasimodo.

Stato di Fatto (Sezione V1): Il marciapiede sul lato Villetta Quasimodo ha una larghezza di 3.09 metri. La sezione prevede, in sequenza: 2.00 metri di area di sosta, 4.24 metri per la corsia di marcia, 2.00 metri per un’ulteriore area di sosta, e un marciapiede sul lato Fabbricato di 1.82 metri. La larghezza totale della carreggiata (marcia + sosta) era di 8.24 metri.

Progetto (Sezione V1): Il marciapiede lato Villetta Quasimodo rimane di 3.09 metri. Viene mantenuta l’area di sosta di 2.00 metri. La corsia di marcia viene leggermente aumentata a 4.30 metri. La sosta sul lato opposto (vicino al Fabbricato) viene eliminata per far spazio alla pista ciclabile. Il progetto introduce una Pista Ciclabile separata dalla carreggiata da un cordolo (0.30 metri di larghezza), con una larghezza della pista di 1.50 metri. Il marciapiede lato Fabbricato mantiene la larghezza di 1.82 metri.

La Sezione V2 (Aiuola Asp)

Anche il tratto che costeggia l’Aiuola Asp subisce una riconfigurazione.

Stato di Fatto (Sezione V2): La sezione attuale è molto simile alla V1: marciapiede lato Fabbricato (2.65 metri), Sosta (2.00 metri), Marcia (4.24 metri), Sosta (2.00 metri) e Marciapiede lato Aiuola Asp (2.06 metri).

Progetto (Sezione V2): Qui la larghezza della corsia di marcia si riduce a 3.10 metri. Sul lato Aiuola Asp vengono ricavate la Pista Ciclabile (1.50 metri) e una Pista Pedonale (1.20 metri), separate dalla sosta da un’ulteriore fascia di 0.50 metri. La larghezza complessiva delle aree dedicate a ciclo-pedonali è di 3.20 metri. Le aree di sosta laterali (entrambe da 2.00 metri) e il marciapiede lato Fabbricato (2.65 metri) vengono mantenuti.

La Sezione V3 (Guardia di Finanza)

Il tratto in prossimità del Fabbricato della Guardia di Finanza presenta una soluzione simile all’Aiuola Asp.

Progetto (Sezione V3): Anche qui si riduce la corsia di marcia a 3.10 metri. Vengono mantenute le aree di sosta laterali, inclusa quella riservata G.d.F.. Sul lato opposto alla Guardia di Finanza, il progetto introduce due corsie affiancate, dedicate al transito ciclabile e pedonale: una Pista Ciclabile e una Pista Pedonale.

Il progetto complessivo mira quindi a riorganizzare lo spazio stradale con l’obiettivo di salvare i posti auto esistenti e, al contempo, garantire lo spazio necessario per la realizzazione della pista ciclabile, riequilibrando l’uso della carreggiata.

