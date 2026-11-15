Pista ciclabile rossa in diagonale tra via Cesare Battisti e via Geraci, scoppia la polemica sui social

Il nuovo attraversamento realizzato all'incrocio riaccende lo scontro sulla mobilità urbana a Messina. Tra la novità di una segnaletica standard e i dubbi sulla sicurezza viaria

MESSINA – Ancora una volta la mobilità su due ruote divide l’opinione pubblica messinese, accendendo un dibattito online fatto di ironia, critiche e perplessità. Al centro delle discussioni degli ultimi giorni c’è un nuovo attraversamento ciclabile spuntato all’incrocio tra via Cesare Battisti e via Geraci, diventato rapidamente virale sulle bacheche Facebook cittadine.

Il nuovo tracciato non passa inosservato. Sull’asfalto di via Cesare Battisti, a pochi metri dalle strisce pedonali bianche, è stata realizzata una corsia ciclabile di un rosso acceso, delimitata ai lati da riquadri bianchi discontinui e contrassegnata dai simboli delle biciclette. La particolarità che balza subito all’occhio riguarda l’andamento della fascia: invece di tagliare la strada perpendicolarmente, la striscia rossa attraversa obliquamente la carreggiata, per poi raccordarsi con il tracciato ciclabile che prosegue lungo la perpendicolare via Geraci.

Standard nazionale o rischio per la sicurezza?

Sui social le foto dell’incrocio hanno scatenato la consueta caccia alle piste ciclabili, spesso accusate di sottrarre spazio prezioso alla circolazione e ai parcheggi a fronte di un utilizzo ritenuto ancora troppo scarso. Dall’altro lato, a colpire i cittadini è soprattutto l’impatto visivo della vernice rossa e della traiettoria obliqua, percepite da molti come una bizzarria locale.

Ma sotto il profilo tecnico e cromatico, la colorazione rossa degli attraversamenti ciclabili non rappresenta affatto un’anomalia messinese: è una soluzione prevista e adottata in molte città italiane ed europee proprio per garantire la massima visibilità ai ciclisti nei punti di intersezione più complessi. A Messina, però, dove questo tipo di segnaletica orizzontale ad alta visibilità costituisce una novità quasi inedita, l’effetto sorpresa ha prevalso sulla comprensione della funzione tecnica.

Allo stesso tempo, le preoccupazioni sollevate da molti utenti non sono del tutto infondate se calate nella realtà quotidiana del traffico cittadino. La presenza di un attraversamento ciclabile obliquo a distanza così ravvicinata dalle strisce pedonali richiede infatti la massima attenzione da parte di chi guida. In un contesto urbano spesso segnato da automobilisti indisciplinati, velocità sostenuta e scarsa abitudine a condividere la carreggiata con le biciclette, il timore concreto è che una traiettoria non lineare possa generare confusione e aumentare il rischio di incidenti.