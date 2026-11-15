Serie D. Fuga Reggina, cade il Milazzo, pari della Nuova Igea Virtus

I risultati del 12° turno in Serie D la nuova classifica nel girone I

Scontro al vertice in Serie D con la Reggina che al Granillo ha superato 3-2 il Sambiase che aveva gli stessi punti dei granata. Tentativo di fuga nel girone I con la Vibonese che cala il poker al Modica in casa e si issa al secondo posto. Non vincono le due messinesi, il Milazzo cede a Licata subendo le due reti a cavallo tra la fine del primo tempo con Marchese e l’inizio della ripresa con Cappello. Per la Nuova Igea Virtus partita con un po’ di rammarico visto che Longo aveva portato in vantaggio nei primi minuti di giallorossi e gli uomini di mister Modica sono stati ripresi. Stessa situazione nella ripresa con Harper che firma il nuovo vantaggio per i longanesi e il Siracusa che la pareggia 2-2.

Risultati 12ª giornata

Licata – Milazzo 2-0

Nissa – Enna 3-0

Reggina – Sambiase 3-2

Trapani – Athletic Palermo 3-3

Ragusa – CastrumFavara 1-0

Vibonese – Modica 4-0

Vigor Lamezia – Gela 0-0

Avola – PraiaTortora 1-1

Nuova Igea Virtus – Siracusa 2-2

Classifica Serie D girone I

Reggina 29

Vibonese 27

Sambiase 26

Avola 20

Nuova Igea Virtus 19

PraiaTortora 19

Milazzo 19

Licata 17

Gela (-1) 16

Siracusa (-7) 15

Athletic Palermo 15

Nissa 15

Modica 13

Trapani (-5) 10

Vigor Lamezia 9

CastrumFavara 8

Ragusa 6

Enna 3