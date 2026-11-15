 Serie D. Fuga Reggina, cade il Milazzo, pari della Nuova Igea Virtus

Serie D. Fuga Reggina, cade il Milazzo, pari della Nuova Igea Virtus

Simone Milioti

Serie D. Fuga Reggina, cade il Milazzo, pari della Nuova Igea Virtus

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domenica 15 Novembre 2026 - 18:15

I risultati del 12° turno in Serie D la nuova classifica nel girone I

Scontro al vertice in Serie D con la Reggina che al Granillo ha superato 3-2 il Sambiase che aveva gli stessi punti dei granata. Tentativo di fuga nel girone I con la Vibonese che cala il poker al Modica in casa e si issa al secondo posto. Non vincono le due messinesi, il Milazzo cede a Licata subendo le due reti a cavallo tra la fine del primo tempo con Marchese e l’inizio della ripresa con Cappello. Per la Nuova Igea Virtus partita con un po’ di rammarico visto che Longo aveva portato in vantaggio nei primi minuti di giallorossi e gli uomini di mister Modica sono stati ripresi. Stessa situazione nella ripresa con Harper che firma il nuovo vantaggio per i longanesi e il Siracusa che la pareggia 2-2.

Risultati 12ª giornata

Licata – Milazzo 2-0
Nissa – Enna 3-0
Reggina – Sambiase 3-2
Trapani – Athletic Palermo 3-3
Ragusa – CastrumFavara 1-0
Vibonese – Modica 4-0
Vigor Lamezia – Gela 0-0
Avola – PraiaTortora 1-1
Nuova Igea Virtus – Siracusa 2-2

Classifica Serie D girone I 

Reggina 29
Vibonese 27
Sambiase 26
Avola 20
Nuova Igea Virtus 19
PraiaTortora 19
Milazzo 19
Licata 17
Gela (-1) 16
Siracusa (-7) 15
Athletic Palermo 15
Nissa 15
Modica 13
Trapani (-5) 10
Vigor Lamezia 9
CastrumFavara 8
Ragusa 6
Enna 3

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