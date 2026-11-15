Serie D. Fuga Reggina, cade il Milazzo, pari della Nuova Igea Virtus

I risultati del 12° turno in Serie D la nuova classifica nel girone I
Scontro al vertice in Serie D con la Reggina che al Granillo ha superato 3-2 il Sambiase che aveva gli stessi punti dei granata. Tentativo di fuga nel girone I con la Vibonese che cala il poker al Modica in casa e si issa al secondo posto. Non vincono le due messinesi, il Milazzo cede a Licata subendo le due reti a cavallo tra la fine del primo tempo con Marchese e l’inizio della ripresa con Cappello. Per la Nuova Igea Virtus partita con un po’ di rammarico visto che Longo aveva portato in vantaggio nei primi minuti di giallorossi e gli uomini di mister Modica sono stati ripresi. Stessa situazione nella ripresa con Harper che firma il nuovo vantaggio per i longanesi e il Siracusa che la pareggia 2-2.
Risultati 12ª giornata
Licata – Milazzo 2-0
Nissa – Enna 3-0
Reggina – Sambiase 3-2
Trapani – Athletic Palermo 3-3
Ragusa – CastrumFavara 1-0
Vibonese – Modica 4-0
Vigor Lamezia – Gela 0-0
Avola – PraiaTortora 1-1
Nuova Igea Virtus – Siracusa 2-2
Classifica Serie D girone I
Reggina 29
Vibonese 27
Sambiase 26
Avola 20
Nuova Igea Virtus 19
PraiaTortora 19
Milazzo 19
Licata 17
Gela (-1) 16
Siracusa (-7) 15
Athletic Palermo 15
Nissa 15
Modica 13
Trapani (-5) 10
Vigor Lamezia 9
CastrumFavara 8
Ragusa 6
Enna 3