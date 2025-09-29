Pista ciclopedonale di Ganzirri, ecco cosa cambia

Messina. Accolte la richieste della VI Municipalità

MESSINA – Realizzazione della pista ciclopedonale nel tratto Ganzirri–Torre Faro: ci saranno delle modifiche rispetto al progetto originario. A seguito di un confronto della VI Municipalità con il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Salvatore Mondello, il vicepresidente del Quartiere ed esponente della Lega, Salvatore Scandurra, esprime soddisfazione perché sono state accolte le proposte della Circoscrizione.

I cambiamenti

• Tratto FG – È stata chiesta e ottenuta la realizzazione di stalli di parcheggio anche sul lato sinistro, non previsti inizialmente (solo 15 sul lato destro).

• Tratto AB – Accolta la richiesta di realizzare la pista non su sede propria ma disegnata a terra, per minimizzare l’impatto sulla viabilità.

• Tratti BC, EF e FG – I lavori partiranno immediatamente, dando così avvio alla prima fase operativa del progetto.

• Tratti CD e DE – Saranno realizzati in una fase successiva, dopo il completamento dell’anello delle acque bianche.

• Tratto GB – È stato eliminato dal progetto, accogliendo la proposta avanzata dalla Municipalità.

“Questa è una battaglia che ho portato avanti con determinazione – dichiara il vicepresidente Scandurra – per garantire un progetto equilibrato, condiviso con i residenti e rispettoso delle esigenze dei commercianti. Ringraziamo l’amministrazione comunale, e in particolare l’assessore Mondello, per la costante disponibilità all’ascolto e al confronto con il territorio”.