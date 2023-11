Piste ciclabili, ora si va verso il mare e la zona nord. Nuova corsia in via Tommaso Cannizzaro - Tempostretto

Nuovi tratti dal centro alla Passeggiata a mare, poi a Ganzirri e Torre Faro

MESSINA – 729mila euro per la pista ciclabile Cairoli – Stazione centrale – Passeggiata a mare, 1 milione 390mila per la pista ciclopedonale Laguna Capo Peloro, 1 milione 661mila per il “Sistema integrato di mobilità dolce Ganzirri – Torre Faro”, finanziati dal Pnrr.

Il Comune di Messina ha pubblicato due avvisi per trovare imprese da invitare alla successiva procedura negoziata, senza pubblicazione del bando di gara.

Le domande potranno essere presentate entro le 13 del 4 dicembre.

Da Villa Dante a zona nord

L’obiettivo è di congiungere le piste ciclabili del centro città con la zona nord. Un percorso unico in partenza da Villa Dante, col nuovo tratto da realizzare fino a viale Europa, poi la pista recente sul viale San Martino, il nuovo tratto da realizzare in via Tommaso Cannizzaro (che comporterà l’eliminazione di una corsia di marcia e di parcheggi, il tracciamento è appena iniziato, galleria di foto a fine articolo) ed il completamento di via Garibaldi, dove sono state tracciate le nuove linee ma non ancora montati i cordoli (lo saranno a breve, come confermato dal sindaco Federico Basile).

La pista ciclabile dovrebbe quindi giungere alla passeggiata a mare, per poi addentrarsi nella Fiera rinnovata, i cui lavori di riqualificazione sono in corso, ed arrivare fino all’Annunziata, dove inizia la vecchia pista di recente prolungata fino a Sant’Agata.

Tra Ganzirri e Torre Faro

In zona nord, invece, via libera alla pista ciclopedonale “Laguna Capo Peloro”, 4 chilometri dalla fine del lago grande passando per via Circuito (accanto al marciapiede lato mare), via Primo Palazzo e Torre Faro, in percorso dedicato fino a via Circuito, poi in percorso promiscuo fino alla chiesa di Torre Faro e sempre in percorso promiscuo con rientro verso il lago piccolo.

Fa parte di un avviso diverso, ma con stessa scadenza, il “Sistema integrato di mobilità dolce Ganzirri – Torre Faro”.