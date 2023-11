Arrivano i cordoli in via Garibaldi. La pista c'era già ma veniva ignorata e occupata dalle auto VIDEO - Tempostretto

Anche la corsia preferenziale è sempre stata "vietata" a bus e taxi

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Dopo corso Cavour, viale San Martino e via Cesare Battisti i cordoli arrivano anche in via Garibaldi. Esattamente dal viale Boccetta a largo San Giacomo, da qui la pista ciclabile si ricongiungerà con quella già delimitata nelle scorse settimane.

I lavori inizieranno domani, non senza polemiche in città. In realtà qui la pista c’era già da anni, un po’ sbiadita ma c’era. Il problema è che è sempre, o quasi, stata inutilizzabile perché occupata dalle auto in sosta vietata. Così come la corsia preferenziale “vietata” a bus e taxi (vedi qui lo shuttle bloccato nel traffico).

Non verranno a mancare parcheggi, perché non era consentito lasciare l’auto nemmeno prima di questi lavori. Ecco come si presentava questa mattina, come tutte le mattine del resto, il tratto di via Garibaldi che sarà oggetto di interventi.