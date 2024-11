Piste da Pump Track in città: la proposta della commissione all’assessore Minutoli

Se ne è parlato nella seduta odierna, durante la quale è stato analizzato anche il successo del progetto Way

MESSINA – L’assessore Massimo Minutoli e la presidente di Messina Social City Valeria Asquini sono stati ospiti della quinta commissione consiliare presieduta da Raimondo Mortelliti per fare un punto sul progetto Way, associato anche all’attività portata avanti dall’amministrazione su tutto il territorio per la realizzazione di villette, aree giochi e fitness.

Minutoli: “Per giochi e arredi spesi 270mila euro nel 2024”

Minutoli è partito proprio da questo punto ha spiegato: “Con il nostro progetto, per cui abbiamo speso 270mila euro per arredi urbani e giochi, vogliamo ripartire anche nel 2025 e stiamo raccogliendo le varie proposte e richieste in ogni Municipalità. Le valuteremo con i tecnici e capiremo se e come realizzarle”. Da qui la proposta della commissione guidata da Raimondo Mortelliti di realizzare una pista di Pump Track. Si tratta di un tracciato con dossi, discese e salite per le bici di ogni tipo. Possono essere costruite di varie dimensioni ed essere adattate anche a spazi relativamente piccoli. Le piste da Mini Pump Track, infatti, misurano 15 metri per 6.

Nella stessa commissione la presidente di Messina Social City ha fatto un bilancio del progetto Way, che si è concluso lo scorso weekend. Asquini è soddisfatta di aver “attivato un percorso che crea sinergie anche oltre il progetto stesso. Avevamo immaginato alcune cose ma se ne sono rivelate molte di più grazie alla vasta partecipazione del territorio. È successa la stessa cosa del progetto Estate Addosso, passato da 34 a 84 aziende. Il territorio si muove e i giovani hanno sempre più opportunità. Con Way è stata la stessa cosa. Queste sono esperienze che contribuiscono al proprio percorso di vita”.