Incidente a Giardini Naxos, come sta il 16enne ricoverato

Le condizioni del giovane vittima dello scontro tra due moto. Chi c'era in sella all'altro due ruote

Giardini Naxos – E’ ancora in Rianimazione all’ospedale Cannizzaro di Catania il 16enne di Taormina che ha avuto la peggio nello scontro tra due moto avvenuto a Giardini Naxos.

Come sta il giovane

L’impatto si è verificato sulla Ss 114 in via Vittorio Emanuele tra la 125 con in sella il giovane e uno scooter condotto da un 70enne, anche lui di Taormina. L’anziano ha riportato lievi ferite, mentre il ragazzo ha accusato diverse fratture e un profondo trauma cranico.

Lo scontro tra moto e la corsa in ambulanza

Proprio l’esito delle ferite al capo ha indotto i medici dell’ospedale San Vincenzo Sirina, dove era stato trasportato dall’ambulanza del 118, a intubarlo e trasferirlo in elisoccorso a Catania. Qui i sanitari mantengono la prognosi riservata ed aspettano il decorso delle prossime ore. Le condizioni generali del ragazzo sembrano infatti ancora critiche. Dietro la porta del reparto di Rianimazione la sua famiglia e gli amici si sono stretti per darsi forza e sperano in buone notizie a breve.