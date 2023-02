Più mezzi, più efficienza e abbonamenti super scontati: Messina punta sul trasporto pubblico - Tempostretto

Ecco come il Comune investirà più di 16 milioni di euro per disincentivare l'uso delle auto private

MESSINA – Più di un terzo delle risorse del Pon Metro dedicate alla transizione ecologica, allo sviluppo sostenibile e all’attuazione di iniziative mirate ad una svolta “verde” della città di Messina. Un indirizzo chiaro quello impresso dall’Amministrazione del sindaco Federico Basile, che si concretizza in termini numerici con 63 milioni di euro (sui 162 milioni complessivi del piano) concentrati sull’Asse 6 “Ripresa verde, digitale e resiliente (React-Eufesr)”. Di questi, 12 milioni 813mila euro sono destinati al progetto EdenM – Eco Friendly Messina Mobility, altri 3 milioni 635 mila alle azioni di incentivazione del trasporto pubblico locale. L’obiettivo è quello di ridisegnare un città con più spazi per le persone e meno per le auto private, incentivando la mobilità dolce e l’uso dei mezzi pubblici.

EdenM: nuovi mezzi, parcheggi e infomobilità

Il progetto EdenM è diviso in 4 azioni tematiche, complementari e sinergiche. La prima punta a rafforzare drasticamente il trasporto pubblico “green” con il miglioramento della frequenza delle linee di cittadine costituite da tram, shuttle 100 e circonvallazione per i collegamenti tra le aree più popolose lungo le aste torrentizie (Boccetta, Giostra e Annunziata). La seconda azione punta a realizzare isole e nodi di interscambio attrezzati con pensiline, panchine, colonnine e rastrelliere di ricarica per favorire la mobilità dolce e l’integrazione con il trasporto pubblico locale, con particolare riguardo ai nodi di scambio e la realizzazione, in coerenza con il Pgtu, di isole pedonali. La terza azione è mirata a favorire l’accesso, la conoscenza e la valenza del trasporto locale e della mobilità dolce, mediante l’erogazione di voucher e di una efficace campagna di comunicazione. L’ultima azione è orientata a completare la rete di infrastrutture materiali ed immateriali per consentire un capillare sistema di infomobilità nonché la possibilità di sviluppare servizi connessi.

I 9 interventi previsti

I 12 milioni di euro destinati al progetto Eden M sono suddivisi in 9 sub interventi: 4,7 mln per l’acquisto di autobus urbani lunghi con tecnologia mild-hybrid; 2,6 mln per l’acquisto di autobus elettrici cortissimi (meno di 7 metri); 2,1 mln per l’implementazione di sistemi di infomobilità alle fermate; 625mila euro per i sistemi di infomobilità a bordo; 590mila euro per i sistemi di videosorveglianza e contapasseggeri; 330mila euro per l’implementazione della piattaforma MaaS (un concetto globale di mobilità che prevede l’integrazione di molteplici servizi di trasporto pubblico e privato); 962mila euro per la realizzazione di tre sistemi di automazione nei parcheggi Zaera, Cavallotti e Fosso; 715mila euro per azioni di comunicazione.

Si tratta di interventi in parte già avviati ma non ancora completati. La sostenibilità del progetto sarà garantita da un modello di governance basato sulla sinergia tra Comune di Messina (soggetto beneficiario) e la sua società in house Atm Spa (soggetto attuatore) che accompagnerà anche il processo di sviluppo di una Agenzia per la Mobilità Sostenibile. Per quanto riguarda il rinnovo del parco mezzi, va aggiunto che Atm ha già annunciato l’introduzione di complessivi 90 bus elettrici entro il 2026.

Messina come Göteborg

Complementare al piano di intervento su mezzi e infrastrutture, è il progetto mirato alle azioni di incentivazione all’uso del trasporto pubblico locale, per il quale è prevista una spesa di 3,5 mln. “Diverse esperienze in Europa ed in Italia (Bologna, Göteborg, Estonia) – si legge nella scheda del progetto – dimostrano che tali interventi in forma sperimentale e, gradualmente, in forma strutturale sono determinanti per una riduzione dell’uso del mezzo privato accompagnando, al contempo, l’incremento della qualità del servizio pubblico da un lato e le politiche di interdizione al traffico di importanti zone dei centri urbani dall’altro”.

Abbonamenti a costo (quasi) zero

Secondo l’Amministrazione comunale, l’attuazione di questo progetto consentirà di abituare i cittadini alla scoperta di un nuovo modo di spostarsi, alternativo allo stress dell’autovettura e alla frenetica ricerca di parcheggio, e faciliterà la transizione dall’attuale modello ad uno nuovo, con l’istituzione di varchi controllati per l’accesso al centro urbano e l’uso di parcheggi multipiano e dei parcheggi scoperti diffusi nelle zone di interscambio lungo il perimetro urbano.

Come? Con una massiccia incentivazione dell’uso dei mezzi di trasporto pubblici. Il progetto prevede infatti la promozione e l’emissione di abbonamenti agevolati per l’uso del trasporto pubblico o di abbonamenti integrati Tpl+parcheggio di interscambio/in struttura. Il piano prevede il rilascio di almeno 7.000 abbonamenti con uno sconto variabile tra il 70% ed il 90%, percentuale che arriva al 100% nel caso di categorie di soggetti con disabilità e/o particolarmente svantaggiate. Nella scheda progetto si mette in evidenza, infine, che ulteriori interventi in corso da parte di Atm consentiranno il miglioramento del servizio erogato puntando, pertanto, ad una fidelizzazione dei cittadini sull’uso del Tpl anche dopo la fine del progetto.

