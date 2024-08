Pizza’s World Messina aperto anche ad agosto. Carmelo Guarnera avvia il corso per pizzaioli

Redazionale

Redazionale – A Messina, in pieno centro, Pizza’s World è una realtà che già da 19 anni accompagna la vita quotidiana dei messinesi. Rustici fritti e al forno, pizze tradizionali, integrali, ai cereali, pizze fritte e dessert per ogni momento della giornata e della sera….aperto fino alle 5.30 del mattino!

Pizza’s World è ormai un’icona, un punto di riferimento e di ritrovo per i giovani e meno giovani che vogliono gustare un cornetto in compagnia o cedere al richiamo di un rustico salato all’aperto o alla convenienza del Menù Pizza che quest’ estate sta spopolando (sarà presente nei menù anche il 15 agosto).

Il locale, grazie al suo successo, vede oggi parte del personale impegnato in Spagna tra cui i 2 campioni mondiali: Jackson Palella e la figlia Gresia Guarnera, mentre restano a Messina il Pizzaiolo e istruttore (M.P.I.) Alessio Sgarlata e Salvatore Gentile.

Una tradizione importante, quella di Carmelo Guarnera, Campione del Mondo Emerito, Istruttore Master pizzaioli, Giudice di gara ai campionati mondiali e internazionali pizzaioli, Istruttore e Delegato Sicilia del Movimento Pizzaioli Italiani (M.P.I. ), quella di trasferire la propria passione, il proprio sapere a chi vuole avvicinarsi al mondo della pizza.

Per questo ricordiamo a tutti che a settembre a Pizza’s World Messina inizieranno i corsi per pizzaioli. Le iscrizioni sono già aperte! Telefonare allo 090 957 3829 / 346 9733560 oppure iscrivetevi andando di presenza in via A. Martino n° 32 , www.pizzasworldmessina.com.

Il nostro Carmelo Guarnera sarà, inoltre, presente come giudice di gara e Pizzaiolo Showman al Campionato del mondo di pizza piccante, che anche quest’ anno si svolgerà a Scalea Zanclea il 22 e 23 ottobre 2024. L’evento vedrà, come Patron, per il 23o anno, il Presidente del Movimento, Francesco Matellicani, al cui figlio Filippo, Carmelo Guarnera dedicherà un pezzo musicale cantato e musicato da lui stesso, accompagnato dalla sua chitarra.

Una vera “mission” quella del nostro Carmelo, che non cedendo al richiamo delle Canarie, ammaliatore come un canto di sirene, ha scelto di tornare e restare nella sua amata città, Messina, per trasferire il suo sapere e donare la sua passione a nuove generazioni di piazzaioli che, come spera, possano restare sull’isola del sole, la nostra Sicilia!