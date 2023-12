Placanica. Cane cade in un pozzo, recuperato dai Vigili del Fuoco - Tempostretto

L'animale, un cucciolo meticcio si era avventurato in un terreno cadendo all'interno di un pozzo profondo circa dieci metri

PLACANCA – Cane cade in un pozzo di dieci metri: recuperato dai Vigili del Fuoco. È stamane nel territorio di Placanica . L’animale, un cucciolo meticcio si era avventurato in un terreno cadendo all’interno di un pozzo profondo circa dieci metri. Allertati dal proprietario preoccupato anche dalla presenza dell’acqua all’interno della cavità, i Vigili del Fuoco della sede distaccata di Monasterace coordinati dal Capo Squadra Antonino Placanica, sono immediatamente intervenuti riuscendo a portare in salvo l’animale con le tecniche Speleo Alpino Fluviali e l’aiuto della scala Italiana. Il cucciolo in buone condizioni di salute e senza conseguenze per la caduta è stato riaffidato al proprietario.