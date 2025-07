Platì. Tragedia sul lavoro, agricoltore perde la vita schiacciato dal trattore

L’agricoltore, si trovava alla guida del proprio trattore e stava effettuando lavori agricoli su un terreno

PLATI’ – Un agricoltore di 63 anni, Domenico Perre, ha perso la vita in un tragico incidente sul lavoro avvenuto a Platì. L’uomo si trovava alla guida del proprio trattore e stava effettuando lavori agricoli su un terreno, quando, per cause ancora in fase di accertamento , il mezzo si è ribaltato improvvisamente, schiacciandolo sotto il proprio peso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e i carabinieri. Questi ultimi hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e chiarire le circostanze che hanno portato alla tragedia.