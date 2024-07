Poca acqua nella Salita Ogliastri, Amam: “Troveremo la soluzione”

La presidente Bonasera ha incontrato i rappresentanti del comitato che ha sollecitato un intervento urgente

MESSINA – Emergenza idrica. In questo periodo Tempostretto ha dato voce ai cittadini di alcune zone: “Amam, ascoltaci. Riceviamo davero poca acqua, sempre meno”. In seguito a un nostro articolo, la presidente Loredana Bonasera ha voluto incontrare la signora Serenella Scuto e altri cittadini del neo comitato per i problemi nei dintorni di Salita Ogliastri.

Dopo il confronto, ha evidenziato la presidente: “Abbiamo verificato la segnalazione e contattato telefonicamente la signora Scuto, che ci ha illustrato le difficoltà legate ai problemi di pressione. Ci siamo confrontati e ribadisco il nostro massimo impegno nel voler risolvere i problemi dei cittadini”.

A sua volta, così si è espressa Serenella Scuto a nome del comitato: “La presidente ha riconosciuto la gravità della situazione della nostra zona e si è fatta carico della risoluzione dei problemi urgenti come la riparazione di una perdita annosa che con grande probabilità crea una perdita di pressione, oltre che di acqua”,

