Pochi donatori in città, raccolta straordinaria di sangue al Piemonte - Tempostretto

L'iniziativa organizzata dall'Irccs Bonino Pulejo, dall’Avis e dall’Assostampa per sabato 27 sarà presentata venerdì a Palazzo Zanca

MESSINA – Si svolgerà venerdì 26 maggio, alle 11, nella sala Ovale di Palazzo Zanca, la conferenza stampa di presentazione della raccolta straordinaria di sangue, organizzata dall’Irccs Bonino Pulejo, dall’Avis e dall’Assostampa per sabato 27 maggio, dalle 8 alle 12.30, nell’ospedale Piemonte di Messina.

All’incontro parteciperanno il sindaco Federico Basile e l’assessora alle Politiche Sociali, Alessandra Calafiore, che hanno sposato l’iniziativa rafforzando quel messaggio di solidarietà mirato a coinvolgere tutta la cittadinanza verso un gesto semplice e gratuito che molto spesso segna il confine tra la vita e la morte. A rappresentare l’Irccs, per conto del commissario straordinario Vincenzo Barone, saranno presenti il direttore sanitario Giuseppe Rao e la dott. Maria Felicita Crupi, mentre per l’Avis, interverrà il presidente Basilio Buttà. Il segretario provinciale dell’Assostampa, Sergio Magazzù rappresenterà i giornalisti messinesi.

Finita l’emergenza pandemica, la sanità si trova ad affrontare un arretrato di liste d’attesa che si allungano ulteriormente a causa della carenza di sangue, troppo pochi i donatori in città e in parte della Sicilia costringono i centri trasfusionali a ricorrere all’acquisto di emocomponenti anche da altre regioni più virtuose e più generose e troppo spesso si è costretti a rimandare interventi chirurgici programmati per dare priorità alle urgenze.

È l’appello lanciato dai dott. Salvatore Leonardi e Lorenza Mazzeo, rispettivamente direttore dell’Uoc di Anestesia e Rianimazione e referente locale del procurement e della donazione dell’Irccs Bonino Pulejo, che i giornalisti messinesi dell’Assostampa hanno raccolto attraverso il segretario provinciale Sergio Magazzù, per mettersi ancora una volta al servizio dei cittadini, non solo con l’informazione e la sensibilizzazione, ma attraverso quel grande gesto di solidarietà che è la donazione del sangue.