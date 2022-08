Poco più di un mese al "XX Giro Podistico a Tappe delle Isole Eolie" - Tempostretto

La manifestazione Fidal, ideata e promossa dalla Polisportiva Europa Messina, scatterà il 5 settembre sulle strade di Vulcano

E’ scattato il conto alla rovescia in vista del 20esimo “Giro Podistico a Tappe delle Isole Eolie”. Manca poco più di un mese all’inizio della manifestazione Fidal, ideata e promossa dalla Polisportiva Europa Messina del presidente Costantino Crisafulli, che prenderà il via lunedì 5 settembre sulle strade di Vulcano (domenica 4 sono in programma presentazione ufficiale dell’evento e ritiro pacchi gara).

Sarà l’attesa edizione del ventennale, nella quale si correrà per la prima volta a Stromboli; un “regalo” gradito dai runners dell’intera Penisola, come confermano l’interesse suscitato dalla novità e, soprattutto, le adesioni, fin qui, pervenute. Gli organizzatori hanno deciso, intanto, di prorogare il termine di scadenza delle iscrizioni a martedì 16 agosto per dare la possibilità a ritardatari ed indecisi di unirsi al gruppo e vivere una settimana all’insegna di sport e turismo.

I partecipanti

Dal punto di vista agonistico, si sta definendo la start-list dei partecipanti. Sarà alla partenza la forte atleta italo-romena Ana Nanu, che vanta un’eccellente carriera su pista, impreziosita dalla medaglia di bronzo nei 10000 metri conquistata ai Campionati Europei Juniores di Salonicco. Trasferitasi in Italia, è passata alle corse su strada, collezionando vittorie a ripetizione proprio nei “Giri”. Si è imposta, infatti, per ben sei volte a “La Val di Fassa Running”, quattro al “Giro dell’Umbria”, due al “Tourlaghi” più un’affermazione alla “TransMarathon”.

“Amo correre e cerco di gareggiare tutti i weekend, perché adoro l’ambiente, una grande famiglia, dove ogni domenica trovo amici. Sono già stata alle Eolie, ma non ho potuto competere per via di un infortunio e mi sono dovuta “accontentare” di vedere impegnato mio marito. Adesso non vedo l’ora di tornare in questo fantastico arcipelago per godermi lo spettacolo”. Ana Nanu vanta un personale sui 10000 di 33’20”, 2h35’ in maratona e sulla mezza distanza di 1h12’09”.

Il programma

Il “20° Giro Podistico a Tappe delle Isole Eolie” comincerà il 5 settembre a Vulcano, poi le prove di Lipari (martedì 6), Stromboli (mercoledì 7), il giorno di riposo giovedì 8, il tappone di Salina di venerdì 9 e la “passerella”, sempre a Vulcano, in calendario sabato 10 settembre, che precederà la cerimonia di premiazione ed i saluti. Per ulteriori informazioni, il regolamento e le iscrizioni ci si può collegare al sito ufficiale.



